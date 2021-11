Le Black Friday Amazon est déjà là avec le processeur AMD Ryzen 5600X à 271,99 €

Amazon propose une belle promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X. A trois semaine du Black Friday, l'enseigne en ligne le propose au prix imbattable de 271,99 €. Plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement aux alentours des 314,99 €. Un bon plan à saisir d'urgence pour les personnes souhaitant s'en équiper au meilleur prix du moment.

Le Black Friday Amazon est déjà là ! Alors que l'évènement est programmé pour le 26 novembre 2021, il est d'ores et déjà possible de profiter de bons plans dignes d'un jour de Black Friday. Par exemple, on peut s'équiper du processeur AMD Ryzen 5 5600X pour 271,99 € au lieu de 314,99 €, soit une réduction de 43 euros. Aucune mention sur la durée de validité de l'offre. Cela dit, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si ce bon plan vous intéresse puisque la promotion risque d'expirer à tous moment.

Venons-en à présent aux spécifications de ce processeur AMD Ryzen 5600X. Ce dernier dernier représente l'entrée de gamme des processeurs AMD Ryzen 5000. Cette nouvelle gamme est disponible sur le marché depuis le mois d'avril 2021. Coté fiche technique, on retrouve 6 cœurs, 12 threads, fréquence d'horloge de 3,7 GHz (jusqu'à 4,6 GHz en mode turbo), 35 Mb de mémoire cache L3 et 65W de TDP.

Abordable et au meilleur prix du marché sur Amazon avant le Black Friday, le Ryzen 5 5600X est forcément moins performant que les autres processeurs de la gamme que sont les Ryzen 7 5800X ou Ryzen 9 5900X et 5950X. Cependant, le rapport qualité prix qu'il propose reste plus que satisfaisant en comparaison à son tarif relativement contenu.

