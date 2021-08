Le processeur AMD Ryzen 9 5900X est à prix cassé chez Cdiscount

Si vous souhaitez vous équiper du processeur AMD Ryzen 9 5900X,le bon plan Cdiscount qui suit permet de le faire à moindre coût. Alors qu'il faut généralement débourser 649,99 € pour l'acquérir, l'enseigne en ligne le propose au meilleur prix du marché : 519,99 €.

Ne passez pas à coté de ce bon plan Cdiscount qui permet de se procurer le processeur pour ordinateur de bureau AMD Ryzen 9 5900X à 519,99 € au lieu de 649,99 € en moyenne. Pour une période indéterminée, l'enseigne en ligne française permet de l'acheter à 130 € moins cher que son prix conseillé. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Pour en revenir au processeur AMD Ryzen 9 5900X, ce dernier est plutôt orienté pour le gaming et les tâches bureautiques nécessitant de grosses ressources. Coté caractéristiques techniques, le AMD Ryzen 9 5900X, embarque 12 cœurs, 24 threads, et une fréquence d'horloge de 3,7 GHz (jusqu'à 4,8 GHz en mode turbo), 70 Mb de mémoire cache L3 et 105W de TDP.

Avec une telle fiche technique, le Ryzen 9 5900X atteint un score de 631 points sur CineBench (640 points pour le Ryzen 9 5950X), contre “seulement” 544 points pour le Core i9-10900K du concurrent Intel. Il représente sans aucun doute l'un des meilleur processeur taillé pour le gamins, surtout à ce tarif avantageux.

