Ryzen 4000 : prix, date de sortie, Zen 3, performances, tout savoir sur les nouveaux processeurs AMD

Les processeurs Ryzen 4000 d'AMD, basés sur la nouvelle architecture Zen 3, ne vont plus tarder à être officiellement dévoilés. AMD va-t-il une nouvelle fois frapper fort contre Intel ? Ses CPU seront-ils enfin mieux taillés pour le gaming ? Voici tout ce que l'on sait pour le moment.

AMD est le nouveau roi des processeurs pour PC, supplantant Intel aussi bien au niveau des performances que des prix. C'est donc tout logiquement que l'on attend avec impatience ce que nous réserve le fondeur américain pour sa nouvelle génération de CPU, la série des Ryzen 4000. Architecture, spécifications techniques, performances, prix, date de sortie, nous répertorions dans ce dossier tout ce qu'il y a à savoir sur les processeurs qui feront tourner nos ordinateurs dans quelques mois.

Ryzen 4000 ou Ryzen 5000 ?

Avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Nous allons évoquer dans ce papier les processeurs AMD pour desktop qui seront basés sur la nouvelle architecture Zen 3. Il existe déjà des Ryzen de série 4000 pour laptops, mais qui exploitent l'architecture Zen 2. Nous ne nous intéressons pas à ces derniers ici.

Pour éviter toute confusion auprès du grand public, il se murmure qu'AMD pourrait d'ailleurs opter pour la dénomination Ryzen 5000 pour ses processeurs de PC de bureau à venir. Il est vrai qu'avoir des Ryzen 4000 Zen 2 pour portable et des Ryzen 4000 Zen 3 pour bureau au catalogue pourrait inutilement dérouter les consommateurs, même si les amateurs du genre sont habitués à ce genre de nomenclature à deux niveaux chez AMD.

C'est officiel, AMD a annoncé que ses Ryzen 4000 seront présentés en bonne et due forme le 8 octobre 2020. À cette date, nous devrions donc avoir à disposition les premières informations fiables concernant la disponibilité des nouveaux processeurs sous Zen 3.

Une nouvelle ère de performances de pointe s'ouvre en matière de processeurs et de cartes graphique. L'aventure commence le 8 octobre prochain. 🚀 pic.twitter.com/JV9xhiZaje — AMD France (@AMD_France) September 10, 2020

Comme d'habitude, les détails de la commercialisation arriveront au compte-goutte en fonction de ce que l'on s'intéresse aux processeurs de base ou aux versions custom personnalisées par les différents constructeurs. Mais les premiers modèles devraient faire leur apparition d'ici fin 2020. Il se pourrait qu'il faille attendre début 2021 pour certaines références.

Quel sera le prix des Ryzen 4000 ?

AMD a bâti son succès sur le marché des CPU grâce à un excellent rapport qualité-prix par rapport à ce que proposait Intel jusqu'ici. On peut se demander quelle va être sa stratégie maintenant qu'il est bien installé. Va-t-il profiter de son avance pour augmenter ses prix ? Ou va-t-il plutôt conserver des tarifs abordables pour continuer d'inonder sereinement le marché ? Nous optons plutôt pour la seconde option, surtout étant donné qu'Intel a commencé à rogner ses prix pour ne pas se faire complètement submerger. AMD va vouloir garder un certain avantage compétitif alors que pour le grand public, le nom d'Intel résonne encore bien plus que le sien.

Alors que le prix des processeurs Ryzen 3000 s'est effondré lors des derniers mois, nous tablons sur des tarifs similaires à cette génération au lancement pour la série des Ryzen 4000.

L'architecture Zen 3 à la loupe

C'est la grande attraction de cette nouvelle génération de CPU . En attendant qu'AMD nous dévoile tout ce que nous voulons savoir sur l'architecture Zen 3, voici ce que l'on sait déjà ou que l'on soupçonne. Ce qui est certain, c'est que le Zen 3 est fabriqué selon un procédé de gravure 7nm basé sur la gravure 7nm MOSFET de TSMC, une version légèrement améliorée par rapport au 7nm du Zen 2. Il faudra attendre l'architecture Zen 4 pour basculer vers le 5nm.

Dans un premier temps, AMD faisait mention d'une gravure en 7nm+, faisant penser à un procédé de lithographie extrême ultraviolet (EUV) plus évolué. Il n'en serait finalement rien. Conséquence, on ne s'attend à aucun changement au niveau de la densité des transistors, alors que l'EUV aurait permis une amélioration en la matière. Par rapport à la première génération de 7nm, l'on gagne 10% d'efficacité énergétique ainsi que 7-8% de performances.

Avec le Zen 2, AMD combine deux structures Compute Complexes (CCX) 4-core comprenant chacune 16 MB de mémoire cache L3. Le Zen 3 devrait bouleverser cette méthode en présentant une structure unifiée 8-core CCX disposant de 32 MB de mémoire cache L3. On pourrait passer à l'encore très rare mémoire cache L4 avec l'architecture Zen 4, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce nouveau dispositif a en tout cas l'avantage de réduire la latence entre les différents cœurs. Sur le très haut de gamme, un ou plusieurs modèles devraient bénéficier de 64 MB de mémoire cache L3.

Un leak provenant d'un développeur travaillant sur un logiciel de gestion de l'overclocking des CPU Ryzen Zen 2 nous indique que l'une des fonctionnalités-clés du Zen 3 sera le Curve Optimizer. Il s'agirait d'un outil permettant de configurer le boost des processeurs Ryzen et de personnaliser la fréquence de chaque cœur sans aucune restriction. AMD devrait aussi incorporer sa technologie Infinity Fabric relative à ce que l'entreprise appelle la “cohérence de la mémoire”. Il s'agit d'unifier les données stockées dans la mémoire du CPU et du GPU pour faciliter le travail des développeurs et ainsi supposément diminuer le besoin en ressources allouées à certaines tâches.

Ryzen 4000 : quelles performances ?

Forrest Norrod, Vice-président Directeur et Directeur général de la Division Centres de données et solutions embarquées chez AMD, a promis un gain de performances “en accord avec ce que l'on attend d'une architecture entièrement nouvelle”. Ce qui ne nous avance pas vraiment.

Il va bien entendu falloir patienter jusqu'à la sortie des tests et des benchmarks avant d'avoir une idée claire de la différence entre les Ryzen 3000 et 4000. On peut s'attendre à un bond de performances compris entre 15 et 20%, la majorité étant directement due aux performances en termes d'instructions par cycle d'horloge (IPC) et une plus légère part provenant d'optimisations diverses concernant les fréquences.

On espère qu'AMD va particulièrement se concentrer sur les performances single-core de ses processeurs, qui sont sans doute leur point faible sur les générations actuelles. Or, c’est bien le single-core qui importe pour le gaming. Si AMD semble capable de multiplier encore le nombre de cœurs de ses CPU alors qu'Intel reste bloqué sur ce point, cela ne va pas l'aider pour convaincre les joueurs qui n'en auront que peu d'utilité. Nvidia a frappé fort sur le marché des GPU avec ses GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Nous attendons une réponse d'AMD, mais ce dernier risque d'avoir du mal à rivaliser. Et avec le succès attendu des nouvelles cartes graphiques RTX, les consommateurs pourraient être tentés par coupler leur nouveau GPU avec un processeur Intel mieux adapté à que ce que nous propose AMD.

D'après le site allemand igor'sLAB, cette génération pourrait justement être celle qui voit AMD rattraper Intel sur ce domaine. La même source explique qu'un processeur premium Ryzen 9 4950X embarquerait un CPU 16-core et 32-thread avec une fréquence d'horloge en mode boost qui atteindrait le montant impressionnant de 4,8 GHz. Pour rappel, le champion “grand public” actuellement est l'Intel Core i9-10900K Comet Lake et ses 5,3 GHz en boost.