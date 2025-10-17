Le airfryer vertical Ninja Double Stack XL est à prix sacrifié : vite, il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous cherchez un airfryer qui ne prend pas beaucoup de place mais qui est suffisamment grand pour cuisiner pour toute la famille ? Le Ninja Double Stack XL d’une capacité de 9,5 L est actuellement à prix cassé grâce au cumul de l’offre en cours avec le code PHONANDROIDNINJA25. Il passe à 175,99 € au lieu de 269,99 €. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner en se positionnant comme véritable alternative aux fours électriques et aux friteuses traditionnelles. Ils vous permettent en effet de cuisiner avec très peu de matière grasse tout en gardant la gourmandise du croustillant à l’extérieur et du fondant à l’intérieur.

La marque américaine Ninja s’est peu à peu imposée sur le marché des friteuses sans huile grâce à des modèles simples d’utilisation avec des caractéristiques avancées. C’est le cas du airfryer Ninja Double Stack XL qui profite de 6 modes de cuisson différents. Normalement en vente à 269,99 €, il est en ce moment en promotion à 199,99 € sur le site officiel de Ninja. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, son prix chute à 175,99 € seulement. C’est un prix canon pour une friteuse sans huile avec une si grande capacité !

Pour rappel, le code PHONANDROIDNINJA25 est valable sur de nombreux produits. En le renseignant dans votre panier, vous obtenez 12% supplémentaire.

Ninja Double Stack XL : format compact et petit prix, c’est l’allié idéal des grandes familles

Vous avez une grande famille ou aimez cuisiner pour vos amis, mais votre plan de travail manque de place ? La Ninja Double Stack XL est une friteuse sans huile faite pour vous ! Conçue dans un format vertical, cette friteuse sans huile optimise l’espace tout en offrant une grande capacité de 9,5 litres. Il est équipé de deux tiroirs superposés qui vous donnent la possibilité de préparer des portions généreuses sans encombrer votre cuisine.

Chaque tiroir fonctionne indépendamment, et la fonction SYNC synchronise la fin des cuissons pour que vos plats soient prêts en même temps. Avec la possibilité d’ajouter une grille dans chaque compartiment, vous disposez de quatre niveaux de cuisson simultanés pour des résultats homogènes et rapides.

La Ninja Double Stack XL propose six modes de cuisson afin de varier les plaisirs, sucrés comme salés :

Air Fry : pour frire sans huile

: pour frire sans huile Max Crisp : pour un croustillant optimal

: pour un croustillant optimal Roast : pour rôtir vos aliments

: pour rôtir vos aliments Bake : pour une cuisson comme au four

: pour une cuisson comme au four Dehydrate : pour déshydrater vos fruits, légumes ou aromates

: pour déshydrater vos fruits, légumes ou aromates Reheat : pour réchauffer