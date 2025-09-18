Ninja Double Stack XL : cet AirFryer familial est à prix sacrifié sur Amazon, vite !

Chaque jour, Amazon dévoile de nouvelles ventes flashs . C’est l’occasion de faire de belles affaires, même hors périodes de soldes et de promotions. En ce moment, c’est le AirFryer Ninja Double Stack XL qui voit son prix baisser d’environ 130 euros. C’est bien simple, il n’a jamais été vendu aussi peu cher, alors vite !

Vous n’avez pas encore de AirFryer dans votre cuisine ? C’est le moment de vous équiper pour pouvoir cuisiner facilement et rapidement des plats plus sains avec une cuisson qui nécessite très peu, voire pas du tout de matières grasses et qui consomme beaucoup moins d’énergie. Un AirFryer pourra remplacer votre friteuse et votre four traditionnel.

Ninja est la marque de référence sur le marché des AirFryers avec des modèles bien pensés, performants et aux prix attractifs. La Ninja Double Stack XL d’une capacité de 9,5 L est un AirFryer très original et pratique à double étage pour préparer des plats simplement pour toute la famille. Normalement vendu au prix de vente conseillé de 269,99 euros, il voit son prix chuter à seulement 140,82 euros, soit presque 130 euros de baisse ! C’est l’occasion parfaite pour s’équiper.

Ninja Double Stack XL : cet AirFryer grand format à double étage voit son prix chuter

Le AirFryer Ninja Double Stack XL offre une capacité totale de 9,5 litres. Il est donc parfaitement adapté pour cuisiner pour toute la famille. Et avec sa conception originale à double étage, il s’agit d’un modèle qui prend beaucoup moins de place sur votre plan de travail que d’autres AirFryers grand format.

Avec ces deux tiroirs, vous aurez aussi la possibilité de faire deux cuissons différentes en même temps. Vous pourrez par exemple rôtir un poulet dans un tiroir et réchauffer des légumes dans l’autre. En plus, avec la fonction SYNC, vous pouvez coordonner la fin des cuissons pour que les deux plats soient prêts en même temps. Chaque compartiment peut accueillir une grille, offrant jusqu’à 4 niveaux de cuisson simultanée pour une préparation homogène et efficace.

Avec son panneau de commande complet et intuitif, vous pourrez sélectionner facilement vos différentes cuissons. Il existe 6 modes de cuisson intégrés :

Air Fry : pour frire sans huile

: pour frire sans huile Max Crisp : pour un croustillant optimal

: pour un croustillant optimal Roast : pour rôtir viandes et légumes

: pour rôtir viandes et légumes Bake : pour une cuisson type four

: pour une cuisson type four Dehydrate : pour déshydrater des fruits, des légumes ou des herbes

: pour déshydrater des fruits, des légumes ou des herbes Reheat : pour réchauffer rapidement