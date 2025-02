Les chances d’impact de l’astéroïde 2024 YR4 viennent encore d’augmenter, la menace grandit

L’astéroïde 2024 YR4 devient une menace de plus en plus sérieuse. Les experts viennent de réévaluer son risque de collision avec la Terre, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Si la tendance se poursuit, le scénario catastrophe pourrait devenir une réalité.

Les astéroïdes frôlent régulièrement notre planète, mais la grande majorité passe sans encombre. Cependant, certains cas sont plus préoccupants, notamment lorsque les calculs révèlent un risque non négligeable de collision. Dans ces situations, les scientifiques suivent de près l’évolution des trajectoires pour affiner leurs prédictions.

C’est précisément ce qui se passe avec l’astéroïde 2024 YR4. Initialement évalué avec une probabilité d’impact de 1,2 %, ce risque est passé à 2,3 %, puis à 2,6 % avant d’atteindre aujourd’hui 3,1 %. Selon les dernières analyses de la NASA, cet astéroïde de 54 mètres de diamètre pourrait frapper la Terre en 2032 avec une puissance équivalente à 500 bombes d’Hiroshima. À noter qu’il existe également un risque, bien plus faible de 0,3 %, que l’on pourrait être sauvés s'il percute la Lune au lieu de notre planète.

L’astéroïde 2024 YR4 inquiète la NASA, le risque d’impact ne fait qu’augmenter

Même s’il n’est pas assez grand pour provoquer une extinction de masse, 2024 YR4 pourrait raser une ville entière et causer des dégâts considérables. Avec une force de frappe estimée à 8 mégatonnes, il dépasserait de loin toutes les armes nucléaires jamais utilisées. De plus, l’incertitude reste élevée sur la zone potentielle d’impact. Les calculs actuels de la NASA indiquent une trajectoire qui pourrait toucher l’océan Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Afrique ou encore l’Asie du Sud.

Pour tenter d’affiner ces prévisions, les scientifiques comptent sur de nouvelles observations, notamment grâce au télescope spatial James Webb, mobilisé en urgence. La plupart des astéroïdes surveillés par la NASA finissent par être reclassés avec une probabilité d’impact nulle une fois plus de données collectées. Mais en attendant, 2024 YR4 reste l’un des rares objets célestes avec un risque supérieur à 1 %. Si les prévisions ne s’améliorent pas, la question d’une mission de déviation pourrait être envisagée.

L’option de le faire exploser avec une arme nucléaire reste pour l’instant prématurée, car il est essentiel de connaître sa composition exacte avant d’envisager une telle solution. Les observations du James Webb devraient permettre d’en savoir plus dans les mois à venir.