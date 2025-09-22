L’astéroïde 2024 YR4 pourrait finalement heurter la Lune à la place de la Terre, mais ce n’est pas sans danger

Si la menace directe pour la Terre a été écartée plus tôt cette année, l’astéroïde 2024 YR4 a tout de même des chances de percuter la Lune. Si un tel scénario se réalisait, les conséquences pourraient être désastreuses. Voici les solutions avancées par les scientifiques pour l’éviter.

Les objets célestes dont la trajectoire les rapproche de la Terre sont nombreux et ceux potentiellement menaçants font l’objet d’une surveillance rapprochée. L’an dernier, l’astéroïde 2024 YR4 a fait craindre aux scientifiques un impact terrestre en 2032, avant que de nouveaux relevés n’écartent finalement ce scénario catastrophe.

Pour autant, son étude se poursuit afin d’anticiper les futures menaces spatiales. S’il n’est plus un danger direct pour la Terre, il conserve actuellement 4 % de chances de s’écraser sur notre satellite naturel.

L’astéroïde 2024 YR4 a 4 % de chances de heurter la Lune en 2032, voici pourquoi il faut l’empêcher

Même si les probabilités sont faibles, la communauté scientifique doit être prête. En entrant en collision avec la Lune, l’astéroïde 2024 YR4 pourrait non seulement mettre en danger les satellites, mais aussi et surtout les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) en projetant une quantité gigantesque de débris micrométéoritiques en orbite terrestre basse.

Pour éviter un tel scénario catastrophe, des chercheurs de la NASA et d’autres institutions américaines étudient les différentes stratégies à mettre en place : dévier ou détruire l’astéroïde. Première conclusion : les missions de déviation ne sont pas réalistes pour prévenir un impact lunaire.

Pour réussir à dévier l’astéroïde sans le rediriger vers la Terre, les astronomes doivent connaître précisément sa masse et sa densité – qui est inconnue. Nos confrères de Gizmodo rappellent que sa masse est incertaine : elle pourrait varier de 33 millions de kilos à 930 millions de kilos. La fenêtre idéale pour une mission de reconnaissance ne s’ouvrant qu’en 2028, le délai serait trop court pour préparer la déviation.

Reste l’option de la destruction, le risque étant de transformer un danger unique en une multitude de petites menaces incontrôlables. Deux méthodes principales sont envisagées, mais elles n’ont jamais été testées. La première serait une mission de perturbation cinétique, afin de fragmenter 2024 YR4. Le délai de la NASA pour la développer serait raisonnable, la prochaine fenêtre de lancement s’ouvrant entre avril 2030 et avril 2032. Plus radicale, la seconde option reposerait sur l’utilisation d’une arme nucléaire afin de le briser. Théoriquement, ce serait possible. Là, la fenêtre de lancement se situerait entre fin 2029 et fin 2031. Si 2024 YR4 a de fortes chances de ne pas percuter la Lune, il offre toutefois aux scientifiques l’opportunité de tester et d’affiner leurs stratégies de défense planétaire.