Android 17 : vos contacts ne seront plus à la merci des applications, Google prépare une fonctionnalité indispensable pour renforcer la protection de votre vie privée

Pour éviter de donner aux applications non légitimes un accès complet à votre carnet d’adresses et renforcer la protection de votre confidentialité, Google travaillerait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité.

Pour le moment, lorsqu’une application vous demande l’accès à vos contacts, c’est tout ou rien. Or, c’est un réel problème de confidentialité. Si certaines applications, telles que les messageries instantanées ou les réseaux sociaux, peuvent légitimement vous demander un accès complet à votre carnet d’adresse, la majorité n’a pas besoin d’avoir cette permission large – pour ne pas dire intrusive.

S’il existe une méthode alternative pour contourner ce problème (passer par l’application Contacts), elle ne le résout pas totalement et elle demeure imparfaite : il n’existe pas d’application Contacts unifiée sur Android et si cette technique permet de sélectionner qu’un seul contact à la fois, elle ne permet pas de limiter les informations partagées. Pour pallier ces limites, Google serait en train de développer une solution inédite.

Google travaille sur un sélecteur de contacts pour mieux préserver votre vie privée

C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version Canary d’Android. Cette solution prendrait la forme d’une application dédiée baptisée Contacts Picker (ou Sélecteur de contacts dans la langue de Molière). Elle remplirait les missions classiques d’un sélecteur de contacts et supplanterait l’application Contacts du constructeur.

Le nouveau sélecteur de contacts vous permettrait de sélectionner un ou plusieurs contacts à partager avec une application et de partager les informations disponibles (adresse, anniversaire, e-mail…). Quant aux applications, elles pourraient limiter le nombre de contacts sélectionnables et préciser les champs spécifiques dont elles ont besoin, tels que les numéros de téléphone. Surtout, elles ne recevraient qu’une capture instantanée unique des données : toute modification effectuée après ne lui sera pas transmise, annihilant toute possibilité de suivi dans le temps.

Pour le moment, cette fonctionnalité est encore en cours de développement, mais il ne serait pas étonnant de la voir débarquer avec Android 17. Quant à son adoption, elle dépendra avant tout des développeurs : ce sont eux qui choisiront d’adopter rapidement ou non ce nouveau sélecteur, puisque rien ne les empêchera de continuer à demander la permission totale.

On peut espérer que Google finira par développer une fonctionnalité similaire pour le sélecteur de photos. Quoi qu’il en soit, cette nouveauté constituera, si Google finit par la déployer, une avancée significative pour la protection de la vie privée des utilisateurs Android. Elle s’inscrira par ailleurs dans les efforts réalisés par Google ces derniers temps pour préserver toujours plus la confidentialité de ses utilisateurs, comme avec cette nouvelle option de localisation.