Google Photos prépare le relooking de l’onglet Collections : le voilà plus facile à parcourir

Google expérimente régulièrement des changements d’interface pour son application Photos dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Le géant de la tech s’attaque désormais à l’onglet Collections, dont la version repensée se dévoile dans un premier aperçu.

La firme de Mountain View multiplie les efforts pour faire de Google Photos une application incontournable, même au-delà de l’écosystème Pixel. Pour ce faire, l’entreprise a notamment mis l’accent sur le volet retouches photos, la plateforme devenant ainsi bien plus qu’une simple galerie. En témoignent les nombreuses fonctions développées. Par exemple, Google Photos est en train de déployer un ensemble de sept outils de retouches rapides pour sublimer les visages.

Mais le géant de la tech n’en oublie en rien la vocation première de son application et modifie régulièrement – que ce soit seulement en interne ou disponible pour le grand public – tout ou partie de l’interface afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Il semblerait d’ailleurs qu’il s’attaque désormais à l’onglet Collections de Google Photos.

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Google Photos offre un relooking à son onglet Collections pour faciliter sa consultation

C’est en tout cas ce que suggère la version repensée qu’ont réussi à activer nos confrères d’Android Authority via du code découvert dans la dernière version de l’application. Il nous en offre un bon premier aperçu. Si l’on s’attarde sur l’onglet Collections tel qu’il est actuellement, on remarque qu’il est plutôt chargé : le haut de l’écran affiche quatre raccourcis (Favoris, Corbeille, Captures d’écran et Archives). Se trouvent ensuite plusieurs sections représentées sous la forme de carrés. Par exemple, Lieux, Appareil Photo ou Download. Et en faisant défiler, on retrouve d’autres sections, cette fois-ci présentées sous forme de liste.

Ce que l’on pourrait reprocher à cette organisation, c’est le manque de visibilité sur le contenu de chaque collection. Et c’est exactement ce sur quoi semble travailler Google avec la refonte de l’onglet Collections. L’interface revisitée regroupe les boutons d’accès rapide sur une seule et même ligne, toujours en haut de l’écran. Ensuite, chaque section est divisée en sous-sections que l’on peut faire défiler horizontalement.

La visibilité du contenu de chaque section se trouve ainsi facilitée. De plus, l’utilisateur peut réduire ou déployer ces sections selon ses préférences. Cette possibilité de « compresser » celles qui ne nous intéressent pas donne un aspect plus « épuré » à l’onglet, qui s’adapte à nos besoins. Surtout, il semble que l’application mémorise l’état défini pour chaque catégorie. Notez que l’on ignore pour le moment si Google déploiera un jour cette interface repensée pour l’onglet Collections et l’entreprise a encore tout le loisir de la modifier encore.