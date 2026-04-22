L’application Samsung Sound est disponible pour contrôler vos appareils audio, mais est-elle meilleure que SmartThings ?

Une nouvelle application, Samsung Sound permet de configurer et contrôler les enceintes et barres de son Wi-Fi Samsung. Mais elle ne semble pas encore prête à remplacer SmartThings.

Samsung a publié une nouvelle application sur le Play Store : Samsung Sound. Celle-ci est présentée comme “l'application officielle pour configurer et contrôler les enceintes et barres de son Wi-Fi Samsung”. Elle peut être utile aux utilisateurs qui préfèrent avoir une appli dédiée pour leur matériel audio. L'app SmartThings est plutôt efficace, mais elle s'est vite transformée en usine à gaz pas toujours simple à appréhender, puisqu'elle permet de paramétrer l'ensemble de ses objets connectés Samsung. Avoir une app spécialement pour l'audio n'est âs une mauvaise idée en soi.

Mais il semble que le lancement soit difficile. Samsung Sound a pour l'instant été téléchargée plus de 10 000 fois, et les 94 avis laissés sont loin d'être positifs, puisqu'ils lui attribuent à l'unanimité la note de 1/5. Bien sûr, on sait que les consommateurs ont bien plus tendance à laisser une note quand ils ne sont pas satisfaits que quand ils le sont. Mais cela n'invite pas à l'optimisme.

Un conflit entre Samsung Sound et SmartThings ?

Lorsque l'on lit les commentaires, on se rend compte que la plupart d'entre eux dénonce l'impossibilité de connecter un appareil à l'application, la rendant inutilisable. “Ma Samsung Ultra Slim Soundbar est détectée mais l'application refuse de l'ajouter, j'ai pourtant respecté la démarche à suivre”, témoigne un certain David. “Impossible de connecter ma Soundbar série Q à cette application. Elle la détecte bien, mais quand je sélectionne ‘se connecter', il me dit impossible et me demande de l'allumer alors que c'est le cas. Wi-Fi, BT et position ok. Marche pourtant bien avec SmartThings”, partage Ju. “Impossible de connecter à la Ultra Slim Soundbar pourtant bien détectée”, ajoute Aurélien. Et ainsi de suite.

Il semble que déconnecter le dispositif de SmartThings permet de régler le problème. Si vous arrivez à appairer votre appareil, vous constaterez que l'interface de Samsung Sound ressemble beaucoup au gestionnaire de barre de son de SmartThings. Il manque quelques options, mais Samsung va sans doute y remédier avec de futures mises à jour.

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