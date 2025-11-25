Avec le Mate X7, Huawei veut plier le Galaxy Z Fold 7 de Samsung

À l’occasion d’une grande conférence organisée en Chine, Huawei a présenté plusieurs nouveautés. L’une d’elles est le Mate X7, successeur du très bon et très onéreux Mate X6. La nouvelle génération de smartphone pliant de Huawei se distingue par un design luxueux et une configuration photo inspirée du Pura 80 Ultra. Présentation.

Ce matin, Huawei organisait une grande conférence pour présenter ses nouveautés de la fin d’année. Au programme, smartphones (dont les nouveaux Mate 80), tablettes, montres connectées, routeur, ordinateurs, télévision et écouteurs TWS… Le programme de cette grande messe était très riche. Et surtout il montre à quel point Huawei est encore puissant en Chine, alors que la marque éprouve des difficultés en Europe, notamment sur les segments tablettes et smartphones.

Lire aussi – Pourquoi Apple veut vendre l’iPhone Fold aussi cher qu’un MacBook Pro ?

Parmi tous les produits présentés, certains ont évidemment attiré notre attention. La Watch Ultimate 2, une montre ultra haut de gamme et aventurière, qui veut faire de l’ombre à l’Apple Watch Ultra 2. Le MateBook Pro, ultraportable OLED très élégant et très léger (moins de 1 kilo). La MatePad Edge, tablette de 14,1 pouces avec son pied intégré et aimanté qui s’accroche à un clavier complet pour le transformer en ultraportable, comme un iPad Pro. Le MateBook Fold, une grande tablette avec écran pliable de 18 pouces. Mais celui qui nous intéresse le plus est le Mate X7.

Le Mate X7 concentre tout ce que Huawei sait faire de mieux

Car Huawei a annoncé le successeur du Mate X6 que nous avons testé début 2025. Le Mate X7 s’appuie sur le même positionnement ergonomique et technologique, tout en apportant quelques améliorations. La première concerne le châssis. Huawei utilise de la fibre de basalte pour la charnière et le châssis. Il s’agit d’un matériau très intéressant : d’une part il est léger et résistant et d’autre part il est transparent par rapport aux ondes. Le smartphone est habillé soit en cuir végan (en trois coloris) soit en nanofibre entrelacée façon jacquard (en deux coloris).

Toujours à l’arrière, vous retrouvez aussi un module photo ostentatoire qui intègre plusieurs éléments : un module principal avec capteur 50 MP stabilisé et diaphragme mécaniques à 10 lames (ouverture variable de f/1.49 à f/4.0), un module téléobjectif avec capteur 50 MP stabilisé avec objectif ouvrant à f/2.2 (zoom optique 3,5x), un module panoramique 40 MP avec objectif ouvrant à f/2.2, un autofocus laser et un capteur colorimétrique pour la balance des blancs. Ici, seul le module ultra grand-angle a été changé.

Le Mate X7 est plus lumineux, plus puissant et plus endurant

Côté écran, Huawei a optimisé les acquis avec des écrans très légèrement plus grands, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Le ratio de l’écran interne n’est plus carré, mais très légèrement rectangulaire. Ce sont toujours des dalles LTPO OLED, avec un taux de rafraichissement qui peut passer de 1 à 120 Hz. Les définitions sont Full HD+. Et la luminosité a été fortement rehaussée. L’écran interne est toujours compatible avec les stylets tactiles, ce que certains concurrents abandonnent… Les deux écrans intègrent un poinçon chacun pour le même capteur selfie de 8 MP que le Mate X6.

À l’intérieur, nous retrouvons la version « Pro » du tout nouveau Kirin 9030, que vous retrouvez aussi dans la série Mate 80. Il est accompagné de 12, 16 ou 20 Go de mémoire vive, selon les versions. Plusieurs paliers de stockage possibles : 256 Go, 512 Go ou 1 To. La capacité de la batterie atteint 5525 ou 5600 mAh selon les versions, en augmentation de 400 mAh environ. Cette batterie est compatible charge rapide 66 watts en filaire et 50 watts sans fil.

Le Mate X7 est vendu au même prix que le Mate X6

Outre la 5G, le Mate X7 est compatible WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.1, NFC, NearLink et communication par satellite. Il dispose de deux haut-parleurs, bien évidemment. Le Mate X7 est compatible avec les codecs audio haute définition LDAC et L2HC. Le système d’exploitation est Harmony OS 6.0. Le smartphone mesure 4,5 mm d’épaisseur quand il est déplié et 9,5 mm quand il est plié. Il pèse 3 grammes de moins que le Mate X6, passant à 236 grammes. Il est certifié IP58 et IP59, contre la poussière, l’immersion et les jets d’eau.

Voilà donc un beau bébé. Mais à quel prix sera-t-il vendu en Chine ? Voici les prix avec des approximations en euro :

12 + 256 Go : 12999 yuans (1590 euros)

(1590 euros) 12 + 512 Go : 13999 yuans (1700 euros)

16 + 512 Go : 14999 yuans (1830 euros)

16 Go + 1 To : 15999 yuans (1950 euros)

20 Go + 1 To : 17599 yuans (stylet tactile offert) (2150 euros)

Notez que ces correspondent à ceux du Mate X6 (le dernier palier étant cependant inédit). Il n’y a donc pas d’inflation appliquée au Mate X7. Rappelons que le Mate X6 a été lancé en France à 1999 euros. S’il était lancé en France, il serait donc logique qu’il soit vendu au même prix, voire un peu plus cher. Pour en avoir le cœur net, il faudra cependant être patient, certainement jusqu’en février 2026. En effet, le Pura 80 Ultra, lancé en Chine le 11 juin 2025 n’est arrivé en France que fin octobre.