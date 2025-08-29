Le prochain smartphone pliable en 3 de Huawei se dévoile en photo, il y a comme un air de famille

Le successeur du Huawei Mate XT arrive. Sans surprise, le smartphone est toujours pliable en 3. Nous avons déjà un aperçu de son design et de sa fiche technique. Voici à quoi s'attendre.

Alors que nous attendons toujours le premier smartphone pliable en 3 de Samsung, le constructeur chinois Huawei s'apprête déjà à lancer son deuxième smartphone à triple écrans. Pionnier en la matière, le Huawei Mate XT est loin d'être un simple gadget. Quiconque a eu les moyens de s'en procurer un sera sans doute d'accord avec ça.

À peine un an plus tard, la marque s'apprête à présenter le Huawei Mate XTs, qui devrait être une version “Lite” de son grand frère. Au passage, on notera la date choisie pour l'annonce : le 4 septembre 2025, soit le jour où Samsung dévoilera le Galaxy S25 FE et la série des Galaxy Tab 11. En attendant, le site de vente en ligne chinois VMall nous donne quelques informations sur le Mate XTs, à commencer par une photo de l'appareil.

Voici à quoi ressemblera la nouvelle version du Huawei Mate XT pliable en 3

Il suffit d'un coup d'oeil sur la photo ci-dessous pour se rendre compte d'une chose : le Huawei Mate XTs ressemble furieusement au Mate XT de 2024. La différence la plus notable va surtout se voir au niveau des coloris. Au lieu des deux auxquels le XT a eu droit, il y a en quatre cette fois-ci. Noir, Blanc (visible ci-dessous), Hibiscus, que l'on suppose être une nuance de rouge, et une quatrième que Google ne parvient pas traduire correctement du chinois. Il affiche “Ruihong“. Si vous savez ce que cela veut dire, dites-le nous dans les commentaires.

Pour ce qui est de la fiche technique du Huawei Mate XTs, il faudra pour l'instant se contenter de la mémoire RAM, 16 Go, et des variantes d'espace de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Le prix n'est pas affiché sur la page de VMall, mais les dernières rumeurs parlent de 15 000 yuans, ce qui fait environ 1 800 €, auxquels il faudra ajouter diverses taxes. Le résultat final sera dans tous les cas bien plus abordable que les 3 499 € demandé par son aîné, même s'il implique forcément des compromis sur les caractéristiques finales du mobile.