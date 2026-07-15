Ce SUV luxueux de 3 tonnes inaugure la nouvelle gamme de voitures de Xiaomi

Xiaomi lance une nouvelle gamme de voitures en Chine, à côté de ses berlines électriques. Le SUV qui l'inaugure affiche des dimensions et un poids hors normes. Sa fiche technique réserve une surprise que personne n'attendait du constructeur.

Xiaomi a bousculé l'industrie automobile chinoise en trois ans à peine. Le constructeur a bâti sa réputation sur des véhicules 100 % électriques taillés pour la performance. Ses chiffres défient les références allemandes. La berline SU7 en est le symbole, et sa refonte pousse l'autonomie de la berline jusqu'à 902 km avec un LiDAR de série. Le succès a été immédiat en Chine, où la marque figure parmi les dix premiers vendeurs du pays. Le tout électrique semblait gravé dans le marbre chez le fabricant pékinois.

Xiaomi ouvre pourtant un second front avec une gamme baptisée Sky Nomad. Ces SUV viennent s'ajouter aux SU7 et YU7, sans les remplacer. Le constructeur multiplie les projets en parallèle, puisque des photos volées montrent un coupé survitaminé promis à une carrière de supercar électrique. Le premier modèle porte le nom de N90 et vise les familles plutôt que les amateurs de sensations. Son gabarit dépasse tout ce que le fabricant a produit jusqu'ici.

Le Xiaomi Sky Nomad N90 dépasse 1 500 km grâce à un moteur thermique qui ne roule jamais

Le Xiaomi Sky Nomad N90 mesure 5,28 mètres de long pour un poids total de 3 361 kg. Selon Car News China, ce SUV embarque un moteur à essence de 1,5 litre signé Harbin Dongan. Ce bloc ne transmet jamais la moindre puissance aux roues. Il sert uniquement de générateur pour alimenter une batterie de 76 kWh. Celle-ci nourrit deux moteurs électriques de 416 chevaux au total. Le véhicule parcourt environ 370 km en électrique pur, et dépasse 1 500 km une fois le réservoir plein.

Xiaomi a conçu ce SUV comme un salon roulant, loin de ses sportives habituelles. Les sièges avant du Sky Nomad N90 pivotent à 180 degrés à l'arrêt, face à la deuxième rangée. Une version Camping ajoute un toit relevable, un couchage et un auvent latéral. Le constructeur vise directement Li Auto, dont le modèle vedette a vu ses livraisons chuter de 74 % début 2026. Les conducteurs français devront patienter, puisque la marque ne commercialise toujours aucune voiture en Europe.