La Xbox Series X peut lancer des jeux sur Steam, la preuve en vidéo

Il est possible d’accéder à des jeux Steam depuis la Xbox Series X de Microsoft. Il y a bien évidemment quelques contraintes pour cela. Disposer d’un compte Xbox Insider. Avoir installé la dernière version du navigateur Edge. Avoir branché en Bluetooth une souris et un clavier. Et utiliser un autre service que GeForce Now. Et le résultat est encourageant.

Tout le monde s’accorde à dire que l’avenir du jeu vidéo est, au moins en partie, lié au streaming. Et ce n’est pas impossible. D’abord parce que le jeu vidéo se dématérialise de plus en plus, si bien que les joueurs ne sont pas autant attachés à l’objet physique. Ensuite parce que les réseaux (fibre optique et 5G) apportent des débits très importants et des temps de latence réduits, offrant une expérience presque aussi bonne qu’avec un jeu installé sur un disque dur. Enfin parce que les modes de consommation des contenus de divertissement (film, série, musique, jeu, livre, bandes dessinées) encouragent l’émergence d’un modèle par abonnement. A la Netflix.

La Xbox Series X, aussi puissante soit-elle, devra dans quelques années (entre 7 et 10 ans) être confrontée au fait qu’elle ne répond plus aux exigences techniques du jeu vidéo du futur. En revanche, elle sera alors prête à sauter de plain-pied dans le monde du jeu en streaming. Microsoft la prépare d’ores et déjà à cela. Deux signes le montrent. D’abord, le service xCloud sera bientôt compatible avec Windows 10. La beta a d’ores et déjà commencé. Et la Xbox fonctionne grosso-modo sur Windows. Ensuite, la Xbox va bientôt bénéficier d’un nouveau navigateur web qui va aider à cette transition.

La Xbox hérite du navigateur Edge Chromium de Windows 10

Ce nouveau navigateur, c’est la version Chromium de Edge. Celle-ci est arrivée sur Windows en début d'année dernière. Et elle a définitivement remplacé la précédente version. Elle sera poussée par Microsoft sur l’ensemble des Xbox Series X prochainement grâce à la même mise à jour qui améliore la fonction Quick Resume. Elle fait actuellement l’objet d’une phase de beta. Les membres Alpha du programme Xbox Insider peuvent d’ores et déjà le tester. Et, petite cerise sur le gâteau, ce navigateur est compatible avec les accessoires bureautiques, comme un clavier et une souris. Ce qui fait de la Xbox une petite station de travail (avec Office Online).

Tom Warren, célèbre journaliste de The Verge, fait partie du programme Xbox Insider. Il a donc pu jouer avec le nouveau navigateur et tester la compatibilité avec une souris et un clavier Bluetooth. Il est même allé plus loin, puisqu’il a essayé de jouer à des jeux Steam directement depuis la Xbox Series X. Il n’existe évidemment aucun lien permettant d’accéder à Steam depuis la console. Et même le service GeForce Now de Nvidia ne supporte pas Chromium sur Xbox.

Il faut streamer l'écran d'un PC pour jouer à Steam sur Xbox Series X

Le journaliste a donc utilisé une application appelée Parsec, qui permet d’accéder à un ordinateur depuis un navigateur web. L’application diffuse en streaming le contenu de l’écran du PC à distance. Depuis cet ordinateur (qui est le sien), il a lancé un jeu Steam. Et il y a joué sur sa console. Bien évidemment, cette solution n’est pas viable. Elle n’est pas non plus intuitive (ou simple à utiliser). Mais le résultat est plutôt intéressant. Notez qu’il a également joué via Stadia, puisque le service de jeu en streaming de Google est compatible avec Chromium. Et ça, c’est déjà plus rapide à utiliser. Retrouvez ci-dessous la vidéo qu’il a réalisée pour illustrer ce test technique.