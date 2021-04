Xbox Series X : 13 jeux EA bénéficient désormais du FPS Boost

La Xbox Series X ainsi que sa petite sœur, la Series S, proposent la technologie FPS Boost, qui permet d’augmenter le nombre d’images par seconde sur les anciens jeux. Aujourd’hui, ce sont 13 titres EA inclus dans le Game Pass Ultimate qui en bénéficient.

La Xbox Series X permet de jouer à des jeux d’ancienne génération avec un framerate amélioré grâce à la technologie FPS Boost. Les titres compatibles peuvent ainsi voir leur nombre d’images par seconde doubler sur la nouvelle console. Aujourd’hui, ce sont 13 nouveaux jeux qui proposent cette option. Leur particularité est qu’ils sont tous édités par EA.

Ces jeux sont disponibles pour les membres du Game Pass Ultimate et inclus avec EA Play. Au final, ce sont douze de ces treize titres qui peuvent maintenant fonctionner à 120 images par seconde si vous avez l’écran compatible. Voici la liste :

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

Le dernier jeu est lui « seulement » jouable à 60 images par seconde. Il s’agit de Sea of Solitude, qui est à l’origine à 30 FPS. Le titre ne misant pas sur l’action, l’absence de 120 images par seconde n’est pas dramatique.

La Xbox Series X dispose de 23 jeux compatibles FPS Boost

Cette nouvelle fournée passe à 23 le nombre de jeux compatibles avec le FPS Boost. En effet, la fonctionnalité est restée assez restreinte et seuls quelques titres phares comme Skyrim, Prey ou encore Far Cry 4 pouvaient en profiter jusqu'alors. Seul New Super Lucky’s Tale atteignait les 120 FPS. Il n’est désormais plus isolé dans ce cas.

Pour activer le FPS Boost, il suffit d’aller dans la fiche du jeu puis de sélectionner les options graphiques dans la fenêtre qui s’ouvre. Vous verrez alors si le HDR et le FPS Boost sont activés ou non. Dans tous les cas, cette nouvelle salve est très intéressante pour les joueurs et promet une démocratisation du FPS Boost sur beaucoup d’autres jeux Xbox One à l’avenir.