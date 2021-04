Xbox Cloud Gaming : le service de jeux en streaming arrive enfin sur Windows 10 et iOS

Le Xbox Cloud Gaming, ou xCloud pour les intimes, arrive enfin sur PC et sur les terminaux iOS. Pour le moment, seuls une poignée d’utilisateurs peut profiter de la version bêta via un navigateur. On ne sait pas encore quand il sera disponible pour tout le monde.

Le Xbox Cloud est l’un des arguments forts de Microsoft sur cette génération. Si vous vous abonnez au Game Pass Ultimate pour 13 euros par mois, il est possible de jouer à des centaines de jeu en streaming sur votre terminal Android en passant par le Cloud. Ainsi, tout se fait en ligne : plus besoin d'avoir de Xbox ou d'installer des jeux sur votre PC, une simple connexion et un smartphone suffisent. Cette offre est aujourd'hui étendue à Windows 10 et surtout iOS. Pour le moment, seule une poignée de chanceux ayant reçu une invitation par mail peut en profiter.

Le service ne fonctionne pas à travers une application, mais directement via le navigateur, que ce soit Edge, Chrome ou Safari. Une manière sur iOS de contourner les règles extrêmement strictes imposées par Apple. Pour rappel, chaque transaction sur le Game Pass (pour acheter des cosmétiques sur Sea of Thieves, par exemple) est soumise à une taxe de 30%. De plus, avec une application dédiée, Microsoft aurait été obligé de créer une fiche sur l’AppStore pour chaque jeu présent. Le choix du navigateur, qui fait passer le joueur directement par le site du constructeur, évite donc ce genre de souci. Sur PC, c’est aussi une solution plus pratique.

Le Xbox Cloud est disponible, mais en beta

Les heureux élus pourront donc profiter de la centaine de jeux du catalogue sur leur iPad ou leur PC. Mais attention, il faut bien garder à l’esprit que nous avons là une version bêta du service. Microsoft prévient ainsi qu’il pourrait y avoir quelques soucis et des retours sont attendus pour l'améliorer à sa sortie. Pour y jouer, il faut également posséder une manette Xbox connectée soit en Bluetooth, soit en filaire. xCloud bêta est aussi intégralement en anglais.

Bref, le Xbox Cloud arrive enfin sur d’autres plateformes qu’Android et la promesse de Microsoft est donc tenue. La sortie officielle est elle prévue dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Le Cloud est-il l’avenir de Microsoft en termes de jeu vidéo ?

