Microsoft Edge : dites-lui adieux et dites bonjour à Chromium Edge

Tout comme Windows 7, qui vient de nous faire ses adieux puisque Microsoft a décidé de ne plus le prendre en charge, le navigateur Microsoft Edge nous quitte aujourd’hui. Il y a quelques mois déjà, l’éditeur de Redmond l’avait annoncé. Microsoft abandonne son propre navigateur au profit d’un logiciel basé sur de l’open source : Chromium Edge.

Un chapitre se ferme pour les logiciels Microsoft. Après Windows 7, qui n’est plus supporté et ne fera plus l’objet de la moindre mise à jour, c’est au tour de Microsoft Edge de fermer boutique. L’application disparaît dès aujourd’hui, mais Microsoft ne compte pas pour autant abandonner le terrain des navigateurs. En réalité, Microsoft Edge est remplacé par Chromium Edge, un navigateur basé sur le logiciel libre développé par The Chromium Project.

Microsoft Edge fait place à Chromium Edge

C’est donc aujourd’hui 15 janvier que Microsoft Edge disparaît. La version 44.18362.449.0 aura donc été la dernière. Celui qui exploitait le moteur maison et baptisé EdgeHTML n’existe plus. Pourtant, lorsqu’il a été lancé en 2015, en même temps que Windows 10, Microsoft y croyait dur comme fer. Le navigateur se voulait plus rapide, plus léger et plus sécurisé que n’importe lequel de ses concurrents. Mais Edge a eu beaucoup de mal à convaincre face à des navigateurs aussi populaires que le sont Chrome ou Firefox. Et à son lancement, impossible d’installer la moindre extension, contrairement à ses principaux rivaux. En dépit de sa bonne volonté, Microsoft a finalement décidé de l’abandonner et de s’intéresser à l’open source Chromium. C’est ainsi qu’est né l’an dernier Chromium Edge, qui emprunte un peu à Microsoft Edge, et beaucoup à Chromium. Si l’on pense irrémédiablement à Google Chrome quand on parle de Chromium, rappelons que d’autres moteurs sont aussi basés dessus, à commencer par Opera. Bref, Edge rejoint la même écurie que ses concurrents.

Chromium Edge est disponible en édition bêta depuis août dernier, à la fois pour Windows, mais aussi pour macOS. Il débarque aujourd’hui en version finalisée. L’application est par ailleurs compatible avec Windows 7, Windows 8.1 et bien évidemment avec Windows 10. Enfin, malgré la mort de Windows 7, Microsoft s’est engagé à supporter Edge pour Windows 7 jusqu’au 15 juillet 2021.

Alors, comment se passe la migration ? Que doit-on télécharger ? Pour les éditions Pro et Familiale de Windows 10, la migration est automatique. Le téléchargement de Chromium Edge s’effectue sous la forme d’une classique mise à jour, il n’y a rien d’autre à faire. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la mise à jour ne semble pas avoir été encore déployée, mais ne devrait pas tarder. Notez enfin que, si vous possédez une version entreprise de Windows 10, vous pouvez toujours conserver Microsoft Edge à l’aide de l’outil Blocker Toolkit.