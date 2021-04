Xbox : la mise à jour accélère les téléchargements en mettant les jeux en pause

Microsoft a présenté toutes les nouveautés de sa nouvelle mise à jour du mois d’avril pour sa console Xbox. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer la possibilité de suspendre les jeux pour accélérer les vitesses de téléchargement.

Sur Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X, les utilisateurs peuvent désormais accélérer les mises à jour ou les téléchargements de leurs jeux si un autre jeu est actif. En effet, il est désormais possible de mettre un jeu en pause pour télécharger un contenu, puis reprendre le jeu plus tard.

Par conséquent, grâce à cette nouvelle option qui apparaîtra dans le menu dédié aux téléchargements, les joueurs avec une faible connexion n’auront plus à quitter manuellement leurs jeux pour s’assurer d’avoir à leur disposition le maximum de débit. En effet, il suffira désormais d’appuyer sur le nouveau bouton pour maximiser les vitesses de téléchargement de la console. Il est même possible de demander à Alexa de télécharger directement vos jeux sur la console si vous avez le Xbox Game Pass.

Microsoft ajoute d’autres nouvelles fonctionnalités intéressantes

Microsoft introduit une nouvelle option « Jouer avec ses amis », qui apparaît désormais lorsque des amis jouent à un titre Xbox Game Pass. Vous pouvez ainsi rejoindre une session multijoueur ou installer les jeux auxquels vos amis jouent actuellement. Pour rappel, le Xbox Game Pass a accueilli de nouveaux jeux en avril 2021, à commencer par l'incontournable GTA 5.

De plus, le Xbox Game Pass proposera bientôt des recommandations et des catégories sur la console, vous permettant de découvrir de nouveaux jeux en fonction de votre historique ou des jeux que possèdent vos amis. Ainsi, si vous avez récemment joué au dernier Call Of Duty et que vos amis jouent à un nouveau jeu de tir en mode multijoueur, il a de fortes chances pour que celui-ci fasse partie des jeux qui vous seront recommandés. D'autres catégories incluant par exemple les jeux de tir à la première personne, les jeux de science-fiction ou encore les jeux d'horreur seront bientôt disponibles.

La mise à jour d’avril ne concerne pas que la console, puisque l’application Xbox reçoit également une nouvelle fonctionnalité. En effet vous pouvez désormais afficher les classements et les trophées dans l'application mobile Xbox sur les pages dédiées aux jeux. Ce changement dans l'application mobile Xbox inclut à la fois la version iOS et la version Android. Par conséquent, certains joueurs peuvent consulter les classements mensuels pour voir leur position par rapport à leurs amis.

Source : Xbox