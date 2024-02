La voiture secrète d’Apple pourrait se conduire avec le Vision Pro sur la tête

Les informations contenues dans un brevet déposé par Apple laisse penser que le constructeur prévoit d'intégrer son casque Vision Pro à la future Apple Car. Il serait possible de conduire en portant l’appareil.



Les voitures électriques modernes tendent de plus en plus vers une conduite 100 % autonome où le conducteur n'aura plus qu'à surveiller de temps en temps ce qu'il se passe sur la route. On pense bien sûr au système de Tesla qu'Elon Musk aimerait bien vendre aux constructeurs automobiles malgré leur scepticisme. Mais aussi perfectionné soit-il, on n'en est pas encore au point de lancer le véhicule puis d'enfiler son casque de réalité mixte sur la tête pour regarder un film en parallèle de la route. Apple pourrait bien changer cela.

Cela fait quelques semaines que l'Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis, et on a vu certaines personnes l'utiliser en conduisant. C'est sûr totalement déconseillé sans parler d'être dangereux. Mais dans l'idée, ce n'est pas si impossible que cela si l'on en croit un brevet déposé par Apple le 15 février 2024. Il cherche visiblement à combiner le casque et le fameux Projet Titan, la voiture électrique de la firme de Cupertino.

L'Apple Visio Pro serait intégré à la future voiture électrique de la firme

Le document parle d'un système de régulateur de vitesse adaptatif, capable de s'ajuster seul en fonction de l'allure et de la proximité d’une voiture située devant celle du conducteur. Jusque là, rien de spécial, mais Apple explique un peu plus loin que cette fonction pourrait “faire partie d’un appareil portable, tel qu’un casque”. La référence est ici un exemple, mais on pense immédiatement à l'Apple Vision Pro. L'idée fait d'autant plus sens que la marque cherche toujours à lier ses appareils dans un écosystème complet.

Le brevet fait également mention de plusieurs capteurs et systèmes intégrés à la voiture, comme des pavés tactiles ou des écrans aux multiples fonctions. Là aussi, on imagine que porter le casque de réalité mixte servirait à virtualiser tout cela et à agir depuis l'environnement numérique plutôt que directement sur les éléments du véhicule. Comme tout brevet, il est possible que les idées évoquées ne voient jamais le jour. De toute manière, l'Apple Car n'est pas attendue avant 2030, ce qui laissera le temps au Vision Pro de dépasser le stade de prototype.