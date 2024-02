Alpine 290 : la présentation de la R5 sportive approche à grands pas

L'A290, la citadine électrique sportive basée sur la future R5, devrait bientôt révéler tous ses secrets. En effet, le constructeur mène actuellement les derniers essais grand froid, une étape importante avant le lancement de la voiture. Et pour occasion, Alpine vient enfin de donner la date de présentation de son dernier bébé.

En mai 2023, Alpine nous a donné un avant-goût de sa future gamme électrique avec la présentation du show-car A290-β. L'occasion pour les fans de découvrir à quoi ressemblera cette citadine électrique sportive basée sur la future R5 wattée de Renault. Pour rappel, l'A290 aura la lourde tâche de poser la première pierre de l'ère électrique d'Alpine.

En effet, la marque compte lancer d'ici l'horizon 2030 sept “wattures” inédites. C'est d'ailleurs à cette date qu'Alpine compte devenir officiellement un constructeur 100 % électrique. En attendant, la société se prépare donc au lancement en 2024 de l'A290.

L'A290 teste ses capacités dans le froid scandinave

Dans un communiqué de presse officielle publié ce 19 février 2024, Alpine a annoncé une bonne nouvelle. En effet, la société procède actuellement aux essais grand froid, “une étape essentielle pour confirmer les orientations prises en termes de comportement et d'agilité propre à notre ADN sur basses adhérences”.

Pour les néophytes, les essais grand froid sont un passage obligatoire dans le développement d'une voiture. Ils permettent tout simplement d'analyser le comportement du véhicule (adhérence, direction, performances, consommation d'énergie, etc.) et de tester divers équipements utilisés en période hivernale comme le chauffage, le désembuage ou le dégivrage. Dans le cas d'une voiture électrique, ces essais en conditions extrêmes sont d'autant plus importants, les températures négatives ayant un impact significatif sur l'autonomie de la batterie.

De nouvelles photos officielles de la sportive électriques

A l'occasion de cette première sortie officielle, le constructeur a partagé quelques photos de l'A290 parée d'un camouflage original Alpine. Même s'il s'agit encore d'un prototype, ce modèle dispose bel et bien de la carrosserie définitive. Les dimensions sont donc maintenant fixées dans le marbre : 3 990 mm de longueur, 1 820 mm de largeur, 1 520 mm de hauteur et 2 530 mm d'empattement.

Par ailleurs, la marque a apporté quelques précisions sur les pneumatiques de sa sportive. Ainsi, elle jouira d'une monte exclusive en 19 pouces réalisée par Michelin. Elle comprendra :

des pneus hiver Michelin Pilot Alpin 5

des pneus été Michelin Pilot Sport EV (pour une meilleure efficience énergétique)

des pneus été Michelin Pilot Sport S5 (pour de meilleures performances au détriment de la consommation)

Un premier aperçu du volant

Enfin, Alpine a tenu à nous donner un petit aperçu du volant de cette A290. Habillé avec du cuir Nappa, le volant intègre plusieurs éléments issus de la Formule 1 (rien d'étonnant quand on connaît les implications de la marque dans la compétition), à savoir des boutons OV, RCH et Drive. Concrètement, le premier offrira un boost temporaire de puissance, quand le second mettra l'accent sur la récupération d'énergie. Quant au dernier, il s'agit tout simplement d'un raccourci vers les autres modes de conduite.

Concernant la fiche technique de l'A290, il faudra patienter encore un peu. Fort heureusement, cela ne sera pas trop long. Alpine compte présenter officiellement sa sportive wattée en juin 2024. Peut-être lors des 24 heures du Mans ? Nous verrons bien.