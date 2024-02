Apple Car : l’ingénieur qui avait volé les secrets de la voiture a été condamné

Presque 7 ans après le vol de documents confidentiels concernant la voiture autonome d'Apple, l'ex-ingénieur accusé a reçu sa sentence. Elle est bien moins lourde qu'attendue.



Dans le milieu des voitures électriques autonomes, l'Apple Car est un peu une arlésienne. Cela fait des années qu'on entend parler d'un véhicule conçu par la firme de Cupertino. Pour un expert, Apple est tellement en retard que l'entreprise n'a plus qu'une solution : racheter un constructeur automobile existant. Aux dernières nouvelles, il faudra attendre après 2030 pour voir pointer le bout d'une carrosserie arborant la pomme croquée. En coulisse cependant, une affaire concernant ce qui s'appelle en interne le Projet Titan se trame depuis 2018. Elle connait enfin sa conclusion.

À l'époque, Xiaolang Zhang est ingénieur chez Apple. Il travaille sur plusieurs choses, par exemple la conception et les tests de circuits capables d'analyser les données récoltées par des capteurs. Il est également actif sur le fameux Projet Titan, la technologie de voiture autonome signée Apple.

En 2018 donc, Zhang prend un congé parental et se rend en Chine dans sa famille. Arrivée au terme de la période, il informe l'entreprise qu'il ne reviendra pas travailler. L'homme rejoint XMotors, une startup basée en Chine qui travaille justement sur les véhicules autonomes.

L'ex-ingénieur ayant volé les secrets de l'Apple Car a reçu sa sentence

Apple trouve que Zhang avait un comportement étrange peu de temps avant son départ, et son annonce de quitter la société aussi soudainement achève d'éveiller les soupçons. Une enquête est menée par l'équipe de sécurité des nouveaux produits Apple.

Elle analyse notamment ce que l'ex-ingénieur a fait sur le réseau Internet interne ainsi que les appareils Apple qu'il a rendu à son départ. Il en ressort que Xiaolang Zhang a volé plusieurs fichiers confidentiels, dont un document de 25 pages contenant les schémas d'un circuit imprimé pour voiture autonome.

Accusé dès 2018, l'homme plaide d'abord non coupable avant de changer d'avis en août 2022. Sa condamnation est tombée : 120 jours d’emprisonnement, 3 ans de liberté surveillée et 146 984 $ d'amende. L'espion industriel s'en sort bien, il risquait 10 ans de prison ferme et 250 000 $ de compensations. Lors du procès, les procureurs ont demandé un an d'enfermement.

Source : 9to5Mac