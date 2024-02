L’Apple Visio Pro serait un prototype loin de sa forme idéale selon Apple

D'après des sources internes, Apple considèrerait son casque de réalité mixte Visio Pro comme une ébauche dont l'aboutissement n'arrivera pas avant quelques années.

Imaginez qu'une entreprise vienne vous voir en vous présentant un produit comme un prototype et vous demande de le tester. Spontanément, vous vous dites que la firme vous fournira un exemplaire de l'appareil en question à titre gracieux, moyennant l'obligation de fournir des rapports ou de participer à des entretiens de retours d'expérience, ce genre de choses. Mais à aucun moment il ne vous vient à l'esprit qu'il faudra l'acheter 3 499 $. La comparaison est exagérée certes, mais c'est un peu ce qu'il se passe avec l'Apple Vision Pro.

Le caque de réalité mixte made in Cupertino a beau s'être arraché dès sa sortie, il reste un engin que d'aucuns qualifieraient d'imparfait. La plupart des utilisateurs font état de mal de tête après une utilisation prolongée par exemple, la faute au bandeau simple qui réparti mal le poids. Globalement, les avis sont unanimes : l'Apple Vision Pro est impressionnant sur certains aspects, mais il n'est pas encore abouti. Un constat que partageraient… les employés Apple travaillant sur le casque.

Il faudra attendre quelques années avant de voir un casque Apple Vision Pro “idéal”

Le très informé Mark Gurman raconte ainsi que “certaines personnes du groupe Vision Products (l'équipe travaillant sur le casque) pensent qu'il faudra peut-être quatre générations avant que l'appareil atteigne sa forme idéale […]”. Autrement dit, le consommateur n'aura pas droit à un Vision Pro optimal avant 4 ou 5 ans au minimum. Cela peut paraître étonnant dit comme ça, mais si l'on y réfléchit, ce n'est pas vraiment une surprise.

Lire aussi – Apple Vision Pro : cette simple astuce augmente l’immersion, avec un bémol

Tout comme les iPhone, iPad et Apple Watch, il faut un certain temps avant qu'un type de produit atteigne sa maturité technologique. C'est d'autant plus vrai quand le constructeur se lance dans un appareil qu'il n'a jamais proposé auparavant, comme ici. Pour autant, cet aveu d'Apple pourrait décider les indécis à patienter encore avant de se procurer un casque de réalité mixte arborant la pomme croquée. Surtout quand un modèle moins cher pourrait pointer le bout de son nez.

Source : Bloomberg