ID. 1 : Volkswagen en dit plus sur la remplaçante de l’e-UP à 20 000 €

Volkswagen vient tout juste de dévoiler des informations supplémentaires sur l'ID. 1. La citadine électrique à 20 000 € est pensée pour remplacer l'e-UP et venir se frotter directement à la future Twingo électrique de Renault.

Pour continuer de s'imposer sur le marché des voitures électriques, Volkswagen compte diversifier son catalogue. L'idée étant notamment de compléter son offre en proposant des modèles abordables. Bien entendu, la marque allemande n'est pas la seule à vouloir procéder de la sorte. Dès 2024, Renault compte investir ce segment des voitures électriques sous la barre des 25 000 euros avec la nouvelle R5, sans oublier la future Twingo électrique annoncée en fin d'année 2023.

La réponse de Volkswagen au constructeur français est déjà connue. En effet, le géant de l'automobile a d'ores et déjà présenté l'ID. 2 All, un concept-car de l'ID. 2 à venir en 2026. Cette citadine électrique sera proposée sous la barre des 25 000 euros, et devrait proposer un habitacle et des équipements à bord assez proches de ceux qu'on retrouve déjà dans la réédition de l'ID. 3.

Mais ce n'est pas tout puisqu'en mars 2023, VW a également confirmé le développement de l'ID. 1, sa voiture électrique d'entrée de gamme pensée pour la ville. C'est elle qui aura la lourde responsabilité de se frotter à la Twingo électrique, à la Citroën ë-C3 et aux autres représentantes du segment. Pour l'heure, nous n'avons que très peu d'informations sur cette watture à venir en 2027.

L'ID. 1 doit remplacer l'e-UP au catalogue, c'est confirmé

Mais grâce à une interview accordée à nos confrères du site britannique Autocar, Volkswagen vient d'en révéler un peu sur le projet. Tout d'abord, la firme a confirmé que l'ID. 1 a pour vocation de remplacer l'e-UP dans son catalogue. Rien d'étonnant en soi, quand on sait que la place était restée vacante après l'abandon de la production de l'e-UP et sa version essence dans l'usine de Bratislava (Slovaquie) du constructeur officialisé il y a quelques semaines.

“L'ID. 1 sera très proche de la Up dans l'esprit et dans les caractéristiques techniques. Il n'y a pas beaucoup de possibilités dans la conception d'un petit véhicule urbain en termes de design. Ce sera une voiture qui s'intégrera dans l'ADN du design et de la fonctionnalité de la marque Volkswagen, mais à un prix inférieur”, explique Kai Grünitz, responsable du développement technique chez VW.

Pour rester à 20 000 euros, il faudra faire des concessions

D'après les dires du cadre, les premières esquisses de conception sont terminées et le développement de la voiture poursuit son cours. Concernant son appellation définitive, les paris restent ouverts : ID. 1 ou new e-UP ? Comme le souligne Autocar, Volkswagen a toujours accordé une grande importante aux noms de ses modèles à succès comme la Golf, la Passat ou le Tiguan (des modèles qui devraient eux aussi passer à l'ère de l'électrique). Par extension, le nom e-UP pourrait être conservé.

Pour parvenir à tenir la promesse des 20 000 €, Grünitz a reconnu qu'il faudra faire des concessions, que ce soit sur l'autonomie, la vitesse et puissance de recharge, ou encore les équipements à bord. “Il faut une voiture qui corresponde aux exigences des clients dans cette catégorie de prix. Ces voitures n'ont pas besoin d'une technologie haut de gamme”, conclut-il. Pour rappel, l'e-UP affichait une autonomie de 250 km et une vitesse de charge maximale de 40 kW. Avec l'ID. 1, on pourrait donc s'attendre à un rayon d'action légèrement supérieur, tout comme la vitesse de charge.