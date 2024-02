La nouvelle Tesla Model 3 a un secret pour rendre les trajets plus confortables

Lancée en novembre 2023, la nouvelle version de la Tesla Model 3 embarque de nombreuses améliorations. Et sur ce point, la berline électrique n'avait pas révélé tous ses secrets.

Comme vous le savez probablement, Tesla a officiellement présenté en novembre 2023 une toute nouvelle version de la Model 3, sa berline électrique phare. Répondant au nom de code de Project Highland avant sa présentation, cette réédition bénéficie de nombreuses améliorations.

Bien entendu, le design de la voiture a profité d'un coup de crayon bienvenu, avec des lignes plus aiguisées et plus sportives. Ces modifications ont d'ailleurs permis à la Model 3 d'afficher un meilleur coefficient de traînée de l'ordre de 0,219 (contre 0,255 sur le précédent modèle), soit le Cx le plus bas jamais enregistré sur un véhicule du constructeur.

A bord, la marque américaine a fait également en sorte de gommer l'un des principaux défauts de la Model 3 première du nom : les nuisances sonores. Pour ce faire, les joints de porte ont été équipés d'un isolant plus efficace, tandis que l'ensemble des surfaces vitrées ont été réalisées à l'aide d'un verre acoustique. Côté sécurité, la Model 3 2023 profite aussi de quelques fonctionnalités inédites comme un indicateur d'angle mort ou encore un capot actif, soit un système de protection des piétons.

La nouvelle Model 3 a un secret pour rendre les trajets plus confortables

Mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont les travaux réalisés par Tesla sur les nouvelles suspensions de la berline. Conçues par le spécialiste Koni, elles offrent notamment d'après le fabricant une réduction des bruits ambiants de 30 % et des bruits de roulement de 20 %.

Mais ce n'est pas tout. Comme le révèlent nos confrères du site Electrek, ces amortissements ont un autre avantage. D'après les propos de Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie de Tesla, la Model 3 2023 dispose “d'une technologie unique d'absorption des chocs appelée Frequency Selective Damping (FSD)”.

Pour résumer, cette technologie permet d'améliorer le confort à bord en isolant les fréquences des secousses que le conducteur pourrait ressentir dans son ventre. Situés généralement entre 4 et 6 Hz, ces vibrations peuvent donc être annulées intégralement grâce à ces suspensions signées Koni.

Comme l'explique la société sur son site officiel, le “Frequency Selective Damping” se présente comme un amplificateur hydraulique qui retarde l'accumulation de pression dans les amortisseurs. Par ailleurs, cette technologie a le mérite d'être peu coûteuse puisqu'il “s'agit d'une partie intégrée du système de valve hydraulique à l'intérieur de l'amortisseur. Aucun câble, capteur ou autre dispositif électronique supplémentaire n'est nécessaire pour faire fonctionner un amortisseur FSD”.

