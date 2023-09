La TV LG OLED G3 (55 et 65 pouces) est à prix cassé pendant les French Days

La sélection des meilleures offres des French Days se poursuit sur Phonandroid avec, cette fois-ci, un bon plan sur l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché. La TV LG OLED G3 est actuellement en promotion chez Boulanger dans sa version 55 et 65 pouces.

FRENCH DAYS : LA MEILLEURE TV OLED DU MARCHÉ EN PROMOTION CHEZ BOULANGER

Pour ce deuxième jour des French Days d’automne, nous vous proposons deux très belles offres sur le téléviseur LG OLED G3 sorti cette année. C’est l’occasion de vous offrir une bête de course pour du gaming, pour regarder un film ou une série sur un grand écran, ou apprécier dans de meilleures conditions la coupe du monde de Rugby, les JO ou encore l’Euro qui auront lieu en 2024.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur le modèle de 55 pouces

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur le modèle de 65 pouces

La TV OLED LG OLED55G3 2023 est la version 55 pouces. Elle bénéficie de plusieurs offres pour faire baisser considérablement son prix. Normalement en vente à 2239 euros, elle voit son prix baisser de 269 euros et passe ainsi à 1970 euros. À cela, vous pouvez ajouter 200 euros de remise grâce à une offre de remboursement LG. Votre téléviseur passe donc à 1770 euros. Pour finir, Boulanger vous offre 100 euros en carte cadeau.

La version 65 pouces, la TV OLED LG OLED65G3 2023, bénéficie également de plusieurs offres. Actuellement en vente à 2590 euros, elle vous revient à seulement 2190 euros avec l’ODR LG de 400 euros. En plus, vous recevrez 150 euros de carte cadeau Boulanger.

Si les téléviseurs OLED ont toujours eu d’excellentes qualités au niveau du contraste infini et des angles de vision plus larges, la TV LG OLED G3 se démarque de la concurrence par sa technologie Brightness Booster Max qui permet d’avoir une bien meilleure luminosité que sur d’autres écrans OLED. Équipé du processeur α9 AI 4K Gen6 extrêmement performant, ce téléviseur offre une qualité d’image inégalée en SDR et HDR.

D’un point de vue esthétique, ce modèle se démarque par son système One Wall Design qui permet d’intégrer la TV à votre mur sans avoir d’écart apparent. Bien évidemment, ce modèle est compatible HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC), FreeSync et G-Sync. Ce qui vous permet de pouvoir y brancher une console dernière génération et de profiter à 100% de ses capacités.

