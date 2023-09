Il ne faudra pas trop tarder pour profiter de ce super bon plan Darty sur l'achat d'un téléviseur Samsung ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, la TV QLED Samsung The Frame 2023 de 55 pouces revient à moins de 600 euros seulement.

Darty fait plaisir à ses clients en leur permettant de faire de sacrées économies sur l'achat d'un téléviseur de la marque Samsung. En effet, le site e-commerce français donne la possibilité d'avoir le modèle 2023 de la TV QLED Samsung The Frame 55″ (référence TQ55LS03BG) au prix de 999 euros au lieu de 1239 euros ; soit une remise immédiate de 240 euros de la part de Darty.

En plus de la réduction, un cadre The Frame d'une valeur de 79,99 euros est offert (à condition d'ajouter les deux produits au panier) et il est possible de bénéficier d'une offre de remboursement de 400 euros pour l'achat du téléviseur (voir l'ODR en détails, valable jusqu'au 17 septembre 2023). Au total, l'ensemble constitué du téléviseur et du cadre The Frame revient donc à 599 euros.

À propos de ses points forts, le Samsung The Frame TQ55LS03B est un téléviseur LCD à rétroéclairage LED qui embarque une diagonale de 139 cm et une résolution en Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. On retrouve aussi une dalle de 100 Hz, les technologies Quantum HDR et FreeSync Premium Pro, un système Audio 2.0 de 40 W RMS, un navigateur Internet, le Wi-Fi, le Bluetooth ou bien encore les assistants vocaux. Quant à la connectique, celle-ci est notamment composée de quatre ports HDMI, de trois ports USB et d'un port Ethernet.