Tesla Model Y : une nouvelle version Standard arrive en France avec une autonomie record, mais à quels prix ?

Après avoir lancé la version la plus abordable de son SUV phare en octobre dernier en France, le Model Y Standard, Tesla continue sur sa lancée. La marque annonce désormais l’arrivée en France d’une nouvelle déclinaison d’entrée de gamme : baptisée « Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion », voici les caractéristiques et le prix de cette voiture électrique.

Le Model Y est sans conteste le best-seller de Tesla, le visage de son succès au point d’avoir été dans le domaine des ventes, en 2023, le champion du monde toutes catégories des voitures électriques. Mais la marque d’Elon Musk ne compte pas s’arrêter sur sa lancée : afin de rendre sa gamme plus abordable, elle l’a déclinée dans une version « Standard ». Ce modèle a été lancé en France en octobre dernier.

Dans cette logique, Tesla annonce désormais le lancement, en France, d’une nouvelle déclinaison de son SUV le plus vendu : le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion. Il promet une autonomie de 657 km WLTP (soit la plus grande autonomie de toute la gamme !), une performance solide pour une version d’entrée de gamme. Quant à sa consommation d’énergie, elle est de 12,7 kWh/100 km.

La Tesla Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion débarque en France

Mais cette plus grande autonomie et cette plus faible consommation d’énergie semblent être les seules grandes différences avec le Model Y Standard Propulsion. Côté fiche technique, les deux déclinaisons partagent la même puissance modeste : un 0 à 100 km/h en 7,2 secondes et l’absence de nombreux éléments, comme l’écran arrière, les sièges chauffants arrière, l’éclairage d’ambiance enveloppant personnalisable. Le réglage manuel l’emporte sur le tactile et l’électrique pour les buses de ventilation à l’arrière et le volant. Le constructeur a également dû faire l’impasse sur certaines finitions haut de gamme, privilégiant le tissu à la microsuède. Cela justifie-t-il la différence de prix entre les deux versions ?

Comme toutes les autres gammes et versions, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion profite du vaste réseau Superchargeur, d’un large éventail de fonctionnalités, de toutes les dernières évolutions et de la même expérience logicielle haut de gamme. Il peut être commandé dès aujourd’hui – à savoir que les livraisons commenceront dès février prochain – à partir de 44 990 €. Mais voici les prix de la gamme Model Y vendue en France :

Model Y Standard Propulsion : 39 990€

Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion : 44 990€

Model Y Premium Grande Autonomie, Propulsion : 46 990€ Grande Autonomie, Transmission intégrale : 52 990€

Model Y Performance : 61 990€

Grâce à son assemblage européen au sein de la Gigafactory de Berlin-Brandenburg, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion pourrait bénéficier de la prime « coup de pouce » qui remplace, depuis juillet dernier, le bonus écologique.