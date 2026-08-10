Windows 11 : l’application Météo consomme 5 fois plus de RAM que sur macOS, un gouffre à performances

Si vous vous demandiez pourquoi votre PC se met soudainement à tousser lorsque vous ouvrez l’application Météo, ne cherchez pas plus loin : celle-ci consomme une quantité astronomique de RAM. Comparé à macOS, sa consommation est 5 fois plus élevée. Sans compter les publicités qu’il faut aussi se coltiner.

Windows a toujours un problème avec sa consommation de RAM. Depuis des années, les utilisateurs se plaignent auprès de Microsoft que le système lui-même consomme trop de mémoire, surtout pour les PC les plus modestes. Le problème est passé un cran au-dessus avec l’arrivée de Windows 11. Le problème est d’autant plus visible sur les applications natives de l’OS — qu’il est en plus très difficile de désinstaller si l’on ne sait pas comment s’y prendre.

S’il fallait faire preuve d’honnêteté intellectuelle, il faudrait souligner que la firme de Redmond a tout de même amélioré les performances de ses applications ces derniers temps. Mais toutes ne sont pas encore passées sur la table d’opération. On en veut pour preuve le gouffre à mémoire qu’est l’application Météo, qui, selon les récents tests de nos confrères de chez Windows Latest, est presque une aberration pour tout utilisateur de macOS.

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L’application Météo de Windows 11 se goinfre de RAM

Selon Windows Latest donc, l’application Météo consommerait 1,2 Go de RAM simplement en étant ouverte, capture d’écran du gestionnaire des tâches à l’appui. La comparaison avec macOS pique légèrement. En effet, le système d’exploitation d’Apple dispose également de son appli Météo, mais qui se contente de 250 Mo de mémoire en moyenne pour fonctionner correctement, soit environ 5 fois moins que son homologue chez Microsoft.

Soulignons tout de même que nous n’avons pas obtenu les mêmes résultats lors de nos propres tests. Chez nous, l’application Météo consomme “uniquement” 700 Mo de RAM en moyenne, chiffre qui a parfois baissé en dessous des 600 Mo. Cela reste malgré tout presque 3 fois plus que sur macOS. La raison est simple : là où l’OS d’Apple profite d’une véritable application native, celui de Microsoft fait tourner une page, transformée en “application” via Web2.