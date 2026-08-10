La prochaine Apple Watch pourrait complètement bouleverser les codes, la firme explore des idées farfelues

D’après le journaliste Mark Gurman, Apple cherche désormais à lancer une nouvelle gamme de montres connectées. Celle-ci serait complètement différente de ce qu’a l’habitude de proposer le constructeur. Peut-être un peu trop ?

apple watch series 11 test

Difficile de nier qu’Apple s’est reposé sur ses lauriers avec ses dernières Apple Watch. Depuis le succès de la Series 4, le constructeur s’est peu ou prou contenté d’améliorer une formule déjà solide, mais sans jamais vraiment changer les fondations. Résultat : l’Apple Watch Series 11 est à n’en pas douter une excellente montre connectée, mais qui sent tout de même le réchauffé. Et d’après ce qui se murmure déjà, la recette ne devrait pas non plus beaucoup changer pour sa successeure.

Mais cela ne veut pas dire qu’aucune surprise ne nous attend l’année prochaine. En effet, le toujours très bien informé Mark Gurman révèle dans sa dernière newsletter que la firme de Cupertino travaille actuellement sur une toute nouvelle montre connectée. Celle-ci aurait un objectif simple : proposer quelque chose de complètement différent, pour bousculer les habitudes des utilisateurs.

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La prochaine Apple Watch ne ressemblera à rien de ce que vous connaissez

D’après le journaliste de Bloomberg, les idées fusent en ce moment dans les bureaux de Cupertino. Certaines cherchent timidement à renouveler la formule, en modifiant par l’exemple la taille de l’écran, ou en imaginant une nouvelle gamme encore plus premium que l’Ultra. D’autres font preuve d’imagination, comme l’Apple Watch avec un écran arrondi — mais qui ne verra sûrement jamais le jour selon Mark Gurman.

Mais d’autres se veulent plus inventives. Le journaliste évoque notamment une Apple Watch sans écran, directement inspirée des bracelets connectés que l’on a vu fleurir un peu partout ces dernières années. Une idée étonnante, quand on sait que le marché est en chute libre. Mais il se pourrait que le constructeur s’inspire plutôt des bagues connectées, comme la Galaxy Ring, qui, elles, ont le vent en poupe avec une croissance prévisionnelle de 12,8% pour cette année. On pourrait donc bien avoir droit à une Apple Ring d’ici 2027 (au plus tôt).


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