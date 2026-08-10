Ce motif rend vos vêtements ou votre voiture indétectables par les caméras de surveillance IA

Un expert en cybersécurité est parvenu à créer des motifs capables d’empêcher la reconnaissance faciale ou la lecture d’une plaque d’immatriculation par les caméras de surveillance IA.

Un homme invisible dont on ne voit que les vêtements
Crédits : 123RF

Nous n’en sommes pas forcément conscients au quotidien, mais dès que nous sortons dans la rue, des caméras filment nos faits et gestes. C’est surtout vrai pour les grandes agglomérations, mais habiter dans une petite ville peu concernée par ce phénomène n’empêche rien : il est possible d’être surveillé dès que l’on monte dans sa voiture.

Avec le temps, les caméras de surveillance se sont dotées d’algorithmes à base d’intelligence artificielle pour comprendre ce qu’elles regardent et détecter les personnes suspectes, en fonction de leur comportement par exemple.

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C’est ce qu’on appelle la vidéosurveillance algorithmique, ou VSA. Chez nous, elle a notamment été utilisée en 2024 lors des Jeux olympiques de Paris, avant d’être finalement généralisée. Tout cela se fait sans votre accord préalable.

Et c’est bien ça qui a poussé Bill Swearingen, un américain travaillant dans la cybersécurité, à se mettre au travail. Il dit ne pas avoir choisi d’être surveillé, et estime que la population devrait avoir le droit de refuser. Donc acte.

Des motifs de vêtements qui vous rendent “invisibles” pour les caméras

L’homme s’est attaqué aux systèmes de surveillance les plus répandus : la VSA pour les individus et celle qui lit les plaques d’immatriculation des voitures pour les suivre à travers le réseau de caméras le cas échéant. Son travail se base sur celui d’entreprises proposant des vêtements aux motifs pensés pour tromper les algorithmes des systèmes de reconnaissance. Fort de cette preuve de concept, Swearingen développe alors un programme utilisant l’IA pour générer de tels motifs.

Motif camera surveillance
Un de motifs pour vêtements conçu par noRecognition

À force d’améliorations, le modèle devient un agent autonome, testant lui-même ses créations contre différents algorithmes, affinant sa recette chaque fois que l’un d’eux détecte un motif. Nommé noRecognition, il met désormais en déroute 11 systèmes open-source parmi les plus utilisés. Par exemple Axon pour les caméras corporelles, Clearview AI pour celles des rues ou Flock pour la lecture des plaques d’immatriculation. Car en plus des vêtements, noRecognition peut aussi créer un motif pour voitures.

Vers la commercialisation de vêtements aux motifs anti-caméra de surveillance IA

Lors d’une démonstration publique à Las Vegas, à l’occasion de la conférence Def Con sur la cybersécurité, une voiture peinte avec un motif créé par noRecognition a montré que sa plaque ne pouvait être lu par les caméras de surveillance. Il faut d’ailleurs bien saisir la nuance : votre voiture et vous-même êtes quand même filmés. Ce qui change, c’est que l’IA ne pourra pas identifier le véhicule ou votre personne.

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Afin de proposer le résultat de son travail au plus grand nombre, Bill Swearingen a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter. En quelques jours, elle a récolté environ 32 000 dollars pour 5 000 demandés. Les contreparties vont du tour de cou ou bandana au t-shirt, en passant par le sweat à capuche. Il est possible d’obtenir un motif personnalisé. La livraison est prévue pour novembre 2026 dans le monde entier.

Bill Swearingen est conscient que tout comme il tente de tenir en échec les IA de surveillance, les développeurs de ces dernières essayent de leur faire détecter les motifs créés pour les tromper. C’est pourquoi il n’a pas dévoilé les plus efficaces d’entre eux. C’est le début d’une course entre deux visions opposées.

Swearingen est confiant, cela dit. Comme il le rappelle, chaque échec améliore noRecognition. Il devient donc mécaniquement de plus en plus efficace. Pendant combien de temps ? Tout dépendra du succès de son entreprise, qui déterminera les ressources et le temps que l’homme pourra consacrer à son projet.

Source : Techcrunch


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