Dans ce pays, les joueurs Xbox doivent désormais prouver leur âge pour acheter des jeux 18+

Microsoft vient d’envoyer un message à certains joueurs pour les informer d’une nouvelle mesure en vigueur. Ces derniers devront désormais fournir une carte d’identité ou tout autre moyen de vérifier leur âge pour acheter des jeux notés 18+. Beaucoup s’inquiètent déjà de la sécurité et de la confidentialité de leurs données personnelles.

xbox series x
Crédits : stockdeca

Vous vous souvenez de l’époque où l’on se rendait à la caisse du magasin de jeux vidéo, un jeu 18+ à la main, tremblant à l’idée que le vendeur nous refuse de rentrer avec le Saint Graal (ce qu’il ne faisait pour ainsi dire jamais) ? Il est évidemment question d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, eux qui ont grandi avec le presque tout dématérialisé, où personne ne s’embête à savoir si vous avez bien l’âge requis pour acheter le jeu de votre choix.

Mais cela pourrait bientôt changer. À vrai dire, c’est déjà le cas dans certaines régions du globe, qui montrent depuis quelque temps un intérêt soudain pour la “protection” de ses plus jeunes ressortissants en ligne. Il est bien sûr question de l’Australie, qui a interdit l’accès il y a quelques mois aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une mesure qui a directement inspiré la France à en faire de même.

Sur le même sujet — Les jeux Xbox 360 vont arriver sur Xbox Helix et PC, Microsoft veut devenir le champion de la rétrocompatibilité

Certains joueurs Xbox vont devoir prouver leur âge pour acheter leurs jeux

Il semblerait donc que les réseaux sociaux ne soient pas la seule cible du gouvernement australien avide de régulation. Au cours du week-end, Microsoft a envoyé un message aux joueurs Xbox du pays pour les informer de la mise en place d’un nouveau processus de vérification. D’ici la fin du mois, ces derniers devront “vérifier leur âge pour pouvoir accéder aux applications et aux jeux notés 18+ sur le Microsoft et Xbox Store”.

Plusieurs méthodes de vérification sont disponibles. Un simple mail de confirmation peut suffire si les utilisateurs possèdent leur compte depuis plusieurs années, mais Microsoft offre également la possibilité de se vérifier via carte de crédit ou d’identité, ainsi que d’autres documents officiels tels que le passeport et le permis de conduire. Bien sûr, la firme ne dit pas ce qu’il advient de ces données une fois sur ses serveurs. Une inquiétude d’autant plus légitime que l’on sait désormais que ces restrictions ne servent absolument à rien.


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