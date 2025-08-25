Un prototype rallongé de la Xiaomi SU7 apparaît, une limousine électrique en préparation ? (+vidéo)

Xiaomi continue d’avancer dans l’automobile électrique avec un nouveau modèle intrigant. Des prototypes camouflés circulent déjà sur les routes chinoises. Leur silhouette laisse deviner une évolution pensée pour le confort et l’espace.

La première berline électrique de Xiaomi, la SU7, a rencontré un immense succès dès son lancement. Elle s’est distinguée par son autonomie, ses équipements connectés et son intégration avec l’écosystème de la marque. Une version sportive baptisée Ultra a également été dévoilée, destinée à concurrencer les voitures les plus rapides du marché.

Dans ce contexte, des photos publiées sur le réseau social Weibo montrent un prototype camouflé signé Xiaomi. Selon Car News China, ce modèle correspondrait à une version allongée de la SU7, baptisée provisoirement SU7 L. Ces images rappellent celles déjà diffusées en juillet autour du futur SUV YU9, un véhicule XXL qui viserait plus de 1 500 km d’autonomie. Ces indices laissent penser que le constructeur est désormais très actif sur plusieurs fronts, avec plusieurs modèles développés en parallèle.

La Xiaomi SU7 L s’allonge à 5,2 mètres pour offrir un confort de limousine

Les clichés montrent une silhouette très proche de la SU7, mais avec une partie arrière allongée derrière le pilier central. Les estimations indiquent une longueur d’environ 5,2 mètres contre 4,997 mm pour la version standard. L’empattement serait étendu de 80 à 150 mm par rapport aux 3 000 mm actuels, ce qui offrirait un espace beaucoup plus généreux aux passagers arrière. Cette évolution rapproche le modèle des berlines dites « exécutives », pensées pour le confort des trajets longs.

Le véhicule conserve la face avant en forme d’aile et les feux arrière en anneau lumineux de la SU7. Les observateurs évoquent des aménagements spécifiques comme des sièges arrière élargis, des matériaux haut de gamme, des écrans indépendants et même des équipements de confort comme un réfrigérateur. Cette approche n’est pas sans rappeler Tesla, qui a déjà lancé le Model YL, une version rallongée de son SUV phare, mais dans une version bien plus luxueuse.

Côté tarif, la SU7 L pourrait dépasser 400 000 yuans (environ 51 000 €). Cela la placerait entre la BYD Han L 4WD Flagship, proposée à 279 800 yuans (environ 35 700 €), et la Tesla Model S, vendue à partir de 684 900 yuans (environ 87 500 €) en Chine. Xiaomi n’a pas confirmé de date de lancement, mais une commercialisation pourrait intervenir à partir de 2026.