Xiaomi SU7 : après la mort de 3 étudiantes, le constructeur met à jour plus de 110 000 voitures

Xiaomi prévient actuellement les conducteurs de son SU7 d'une mise à jour imminente de son système de conduite autonome. Celle-ci concerne plus de 110 000 véhicules et vise à améliorer la réactivité de ce dernier en cas de situations inhabituelles. Cette mise à jour intervient après la mort dramatique de trois étudiantes en mars 2025.

En mars dernier, trois étudiantes chinoises ont trouvé la mort après un accident tragique à bord d'une Xiaomi SU7. Si les circonstances du drame sont encore floues, les soupçons se sont rapidement tournés vers le système de conduite autonome du véhicule. En effet, il semblerait que celui-ci ait décidé par lui-même de subitement changer de voie après avoir détecté des travaux sur la route que laquelle elle roulait.

L'accident a considérablement impacté l'opinion chinoise, d'autant plus à l'heure où la conduite autonome fait l'objet d'une certaine méfiance de la part du grand public. Difficile de lui donner tort, dans la mesure où la voiture de Xiaomi est loin d'être la seule à l'origine d'accidents mortels. Pour ne rien arranger, quelques semaines plus tard, la firme a de nouveau été remise en cause après que plusieurs automobilistes ont détecté un nouveau problème de sécurité dans leur SU7.

Xiaomi déploie une mise à jour en urgence de son système de conduite autonome

Xiaomi a donc dû réagir rapidement pour tenter de redorer son blason. C'est dans ce contexte que le constructeur a annoncé sur ses réseaux sociaux le déploiement massif d'une mise à jour de son système de conduite autonome. Il reconnaît que ce dernier présente des difficultés à « identifier, signaler ou réagir correctement à des situations routières extrêmement inhabituelles ». La mise à jour concerne plus de 110 000 voitures électriques, partout en Chine.

Plus précisément, celle-ci concerne les modèle Standard de la SU7, fabriquées entre le 6 février 2024 et le 30 août 2025. On compte deux mises à jour : la S2025M0149I qui concerne 98 462 véhicules, et la S2025M0150I pour 18 425 véhicules. Xiaomi précise que tous les conducteurs recevant la mise à jour seront immédiatement informés. Une mesure évidemment essentielle, mais qui ne devrait pas changer radicalement l'image de la firme. Malgré l'accident, celle-ci a enregistré pas moins de 30 000 ventes sur le mois de juillet.

