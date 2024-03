Xiaomi SU7 : prix, design, performances, autonomie, tout savoir sur la berline électrique

Xiaomi fait une entrée fracassante sur le marché automobile avec ses SU7, SU7 Pro et SU7 Max, trois berlines sportives électriques qui promettent des prestations de haute volée pour un prix attractif. L'engouement est déjà là, mais la marque peut-elle vraiment s'imposer sur un segment aussi concurrentiel ?

Xiaomi continue de se diversifier. Déjà réputé pour ses smartphones, ses objets connectés en tout genre, ses électroménagers légers ou ses trottinettes électriques, le constructeur chinois se lance désormais dans l'industrie automobile. Avec la SU7, Xiaomi fait le choix d'une berline électrique au rapport qualité-prix agressif, qui vient concurrencer directement la Tesla Model S, voire la Porsche Taycan. Spécifications techniques, conception, tarifs, disponibilité… découvrez tout ce que l'on sait sur la Xiaomi SU7.

La Xiaomi SU7 est-elle disponible en France ?

Après avoir présenté sa SU7 lors du MWC 2024 de Barcelone, Xiaomi a finalement lancé les précommandes de sa berline à la fin du mois de mars 2024. Pour l'instant, le fabricant se concentre sur le marché chinois, seul territoire où il est officiellement possible d'acquérir le véhicule électrique à l'heure actuelle. Moins d'une demi-heure après le lancement, 50 000 précommandes avaient déjà été réalisées. Au bout de 36 heures, les véhicules étaient déjà en rupture de stock : les 120 000 Xiaomi SU7 de la fournée initiale avaient trouvé preneur. Les premières livraisons sont prévues fin avril 2024 pour les modèles Standard et Max et fin mai 2024 pour la version Pro.

En cas de succès commercial, le constructeur pourrait envisager de rendre la SU7 disponible à l'international, sous sa forme actuelle ou dans une version revisitée. Il est tout à fait envisageable de voir la Xiaomi SU7 débarquer en France, qui attire de plus en plus d'acteurs majeurs de l'automobile chinoise. BYD est arrivé dans l'hexagone avec plusieurs modèles de voitures électriques en 2023, tandis que Zeekr (propriété du géant Geely) est attendu d'ici à la fin d'année 2024.

Combien coûte la Xiaomi SU7 ?

Xiaomi a communiqué les prix chinois des trois déclinaisons de sa SU7 :

SU7 : 215 900 yuans (soit environ 27 640 euros)

: 215 900 yuans (soit environ 27 640 euros) SU7 Pro : 245 900 yuans (soit environ 31 483 euros)

: 245 900 yuans (soit environ 31 483 euros) SU7 Max : 299 900 yuans (soit environ 38 386 euros)

Si les berlines arrivent en France, il est certain que leur tarif soit plus élevé que la simple conversion du yuan vers l'euro, notamment à cause des taxes, mais aussi de la logistique. Notez qu'il s'agit des prix pour les modèles de série, les conducteurs ayant le choix d'ajouter diverses options faisant grimper la facture : un accessoire pour compartimenter le rangement dans le coffre, un pare-soleil sur mesure, un appuie-tête en coton et en daim, ou même un micro pour chanter en karaoké via le système d'infodivertissement.

Les tarifs annoncés semblent en tout cas très agressifs, et Lei Jun (fondateur et dirigeant de Xiaomi) lui-même admet que l'entreprise ne gagnera pas d'argent avec ce premier véhicule. L'objectif est avant tout de convaincre les consommateurs et d'imposer Xiaomi comme une marque automobile sérieuse dans l'esprit des clients.

Un design qui rappelle la Porsche Taycan

Xiaomi mise sur un look sportif pour sa SU7, avec des lignes fuyantes et racées ainsi qu'une carrosserie de type fastback, qui renvoie une impression d'agressivité et de vitesse. Ce genre de conception, dont la ligne de toit descend de manière continue jusqu'au coffre et jusqu'au pare-choc, redevient de plus en plus tendance depuis quelques années. La Xiaomi SU7 présente d'ailleurs de faux airs de Porsche Taycan.

Dessinée par d'anciens experts de BMW et Mercedes-Benz, la SU7 repose sur une nouvelle architecture maison baptisée “Moderna”. L'un des enjeux majeurs des designers et ingénieurs de Xiaomi a été d'allier esthétisme et la plus faible résistance au vent possible. Ils se sont pour cela inspirés de la forme des gouttes d'eau, mais aussi de l'ondulation créée par une goutte qui tombe dans l'eau. La surface incurvée à 175 degrés a été pensée pour produire une sensation visuelle homogène entre ombre et lumière. Les équipes de Xiaomi ont tenté de générer “une beauté dynamique, vive et énergique”. Grâce à cette conception, Xiaomi a obtenu un coefficient de traînée de seulement 0,195, un record. La Tesla Model S Plaid jouit par exemple d'un coefficient de traînée de 0,208.

Les dimensions de la Xiaomi SU7 sont les suivantes : 4 997 mm de longueur, 1 963 mm de largeur, 1 440 mm de hauteur et un empattement (distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière) de 3 000 mm. Malgré sa taille, la berline électrique dispose d'un rayon de braquage plutôt court de 5,7 mètres, facilitant les manœuvres. Sans doute conscient des reproches adressés aux volants Yoke de Tesla, le fabricant a opté pour un volant circulaire assez traditionnel, comprenant bien sûr bon nombre de commandes, dont deux boutons physiques facilement accessibles.

La capacité du coffre avant s'élève à 105 litres, ce qui est plus généreux que les 89 litres du coffre d'une Tesla Model S ou que les 84 litres de celui d'une Porsche Taycan, par exemple. À l'arrière, Xiaomi annonce un volume de 517 litres. La carrosserie du véhicule se décline en trois coloris : Aqua Blue, Mineral Gray et Verdant Green. Pour l'habitacle, les consommateurs ont le choix entre le gris, le rouge et le noir. Pour l'extérieur comme pour l'intérieur, de nouvelles couleurs doivent être proposées à l'avenir.

Quelles sont les performances de la Xiaomi SU7 ?

Les Xiaomi SU7 et SU7 Pro comptent sur une puissance moteur par propulsion, c'est-à-dire transmise aux roues arrière, et développent 220 kW. Elles peuvent atteindre jusqu'à 210 km/h et montent de 0 à 100 km/h en respectivement 5,28 et 5,7 secondes. Le modèle SU7 Max repose quant à lui sur un mécanisme à transmission intégrale et produit une puissance de 495 kW. Il est capable de parvenir à 265 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 s.

Xiaomi a développé un moteur atteignant jusqu'à 21 000 tours par minute et une puissance de 6,78 kW/kg. Deux variantes sont proposées :

Le Xiaomi HyperEngine V6 à 299 chevaux et 400 Nm de couple qui équipe les SU7 et SU7 Pro

Le Xiaomi HyperEngine V6s à 374 chevaux et 500 Nm de couple que l'on retrouve sur le SU7 Max (architecture à double moteur pour une puissance maximale de 673 ch et un couple maximal de 838 Nm)

Un Xiaomi HyperEngine V8 à 27 200 tours par minute, 578 chevaux et couple maximal de 635 Nm doit également être prêt pour 2025. Le constructeur travaille aussi sur un autre moteur avec enroulement laser en fibre de carbone, qui vise les 35 000 tours par minute.

Un système de freins haute performance a été intégré, permettant au véhicule d'atteindre l'arrêt complet sur une distance de 33,3 mètres en freinant à 100 km/h.

Quelle est l'autonomie de la Xiaomi SU7 ?

Outre les performances, Xiaomi ambitionne de se démarquer en maitrisant la consommation de ses voitures électriques et en offrant une autonomie conséquente. Voici les détails communiqués par la marque pour les trois modèles de son SU7 :

Xiaomi SU7 : 700 km en cycle chinois CLTC, soit environ 625 km en cycle mixte WLTP , batterie 73,6 kWh

, batterie 73,6 kWh Xiaomi SU7 Pro : 830 km en cycle chinois CLTC, soit environ 740 km en cycle mixte WLTP , batterie 94,3 kWh

, batterie 94,3 kWh Xiaomi SU7 Max : 810 km en cycle chinois CLTC, soit environ 715 km en cycle mixte WLTP, batterie 101 kWh

L'autonomie annoncée ici correspond aux options de jantes et de pneus autorisant la meilleure endurance. Selon le choix au niveau des roues, l'autonomie peut donc varier. Pour le SU7 Max par exemple, les jantes les plus imposantes (de 21 pouces) montées de pneus sportifs Pirelli P-Zero, octroyant une excellente tenue de route, font baisser l'autonomie CLTC à 725 kilomètres, soit environ 650 kilomètres selon le cycle mixte WLTP.

La Xiaomi SU7 et la SU7 Pro peuvent récupérer 350 km d'autonomie en 15 minutes sur une borne de recharge rapide, mais la puissance exacte nécessaire pour arriver à ce résultat n'a pas été précisée. Une courte charge de seulement 5 minutes permet de rouler 138 km supplémentaires. En ce qui concerne le modèle Max, la vitesse de charge est encore plus impressionnante. Si les conditions sont réunies, 15 minutes de charge peuvent octroyer 510 km d'autonomie et 5 minutes font gagner 220 km. Pour obtenir de telles performances, Xiaomi a fait le pari d'une plateforme haute tension en carbure de silicium 800 V, supportant une tension maximale de 871 V.

Un accessoire vendu en option permet de rendre le véhicule compatible avec la charge bidirectionnelle, la batterie CTB (Cell-to-Body) du SU7 pouvant alors servir de source d'alimentation. Les cellules LFP (lithium-fer-phosphate) de la batterie sont intégrées dans le châssis de la voiture électrique, permettant de gagner de l'espace. Xiaomi annonce un rendement de 77,8 % pour ses batteries, une très bonne performance au vu de la technologie utilisée.

Équipements, logiciel et fonctionnalités

La Xiaomi SU7 embarque un tableau de bord numérique de 7,1 pouces, un système d'affichage tête haute de 56 pouces en réalité augmentée et un grand écran central d'infodivertissement tactile de 16,1 pouces et définition 3K au ratio 16:10. Ce dernier est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu'avec AirPlay. Le constructeur donne la possibilité aux utilisateurs d'installer leurs propres tablettes Xiaomi ou iPad au dos des sièges avant pour profiter aux passagers assis à l'arrière. Les tablettes sont alors connectées au système central pour contrôler la musique, ou régler les sièges arrière.

Une station de charge sans fil jusqu’à 50 watts et plusieurs emplacements de charge supplémentaires permettent à tous les occupants de s'assurer d'avoir toujours leur mobile bien chargé. La boîte à gants est conçue pour accueillir un PC portable. Surprise, un mini réfrigérateur de 4,6 litres s'invite dans l'habitacle pour garder au frais quelques boissons et victuailles.

L'ordinateur de bord est propulsé par un SoC Snapdragon 8295 côté matériel, et par HyperOS, le nouveau système d'exploitation de Xiaomi qui va être intégré à tous les objets connectés de la marque, au niveau logiciel. Il se démarque par les interactions possibles avec les autres appareils du fabricant sous HyperOS, et notamment les smartphones. Comme sur mobile, la personnalisation est de mise. Les applications peuvent être glissées et redimensionnées sur l'écran d'accueil pour créer sa propre expérience.

Xiaomi développe en outre sa technologie maison de conduite autonome, baptisée Xiaomi Pilot. Ce système est alimenté par deux puces Nvidia Drive Orin, qui réalisent les calculs à partir des informations enregistrées par les différents capteurs que comprend la berline électrique : caméras HD, radar à ondes millimétriques, radar à ultrasons, et LiDAR sur le toit.