Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux d’août 2025, avec le remaster d’un titre culte en vedette

Les abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir profiter de nouveaux jeux en cette fin d'août 2025. Gears of War Reloaded et Dragon Age The Veilguard sont en tête d'affiche.

Xbox communique la nouvelle fournée de jeux qui rejoignent le catalogue du Game Pass pour cette fin du mois d'août. La grande attraction de cette sélection est sans doute Gears of War Reloaded, le remaster du premier jeu de la saga. Ce titre avait fait énormément parler de lui à son annonce, car il sort aussi sur PS5. En plus de graphismes remis au goût du jour, cette édition inclut tous les DLC du jeu original, à savoir un acte de campagne supplémentaire, des cartes multijoueur, des personnages et des éléments cosmétiques.

L'autre grand nom à être rendu accessible auprès des abonnés est Dragon Age The Veilguard, sorti en octobre dernier. Le RPG de Bioware a réinventé la formule de la licence en passant à un système de combat plus nerveux et moins tactique. Nous lui avions accordé la note de 4/5 dans notre test. On note aussi l'intégration de Persona 4 Golden, alors que Persona 5 Royal avait quitté la plateforme l'année dernière et que Persona 3 Reload est toujours inclus.

Les nouveautés du Xbox Game Pass en août 2025

Voici la liste de tous les jeux ajoutés au catalogue du Game Pass dans les prochains jours :

Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) – 20 août : Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC) – 20 août : Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Herdling (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 août : Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Gears of War Reloaded (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 26 août : Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Dragon Age The Veilguard (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 août Game Pass Ultimate, PC Game Pass et EA Play

À la fin du mois, le 31 août, cinq jeux quitteront le service :

Ben 10 Power Trip (Cloud, Console et PC)

Borderlands 3 (Cloud, Console et PC)

Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console et PC)

Sea of Stars (Cloud, Console et PC)

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console et PC)

Alors, à quoi allez-vous jouer pour cette fin d'été ?