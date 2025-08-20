Ceci est une Xbox portable. Nous avons pris en main l’Asus ROG Xbox Ally

Microsoft se lance enfin sur le marché des consoles portables, mais il ne le fait pas tout seul. La marque américaine a collaboré avec Asus pour sortir la ROG Xbox Ally. Nous avons pu la prendre en main, et nous avons été séduits.

Présentée lors du Summer Game Fest, la ROG Xbox Ally est une collaboration inattendue. Microsoft a travaillé avec Asus pour concevoir la première Xbox portable. Bien que découlant de la désormais célèbre ROG Ally, il s’agit en réalité bien plus qu’une simple déclinaison. Nous avons pu la prendre en main lors de la Gamescom.

Premièrement, il faut savoir que la console se décline en deux versions. Une version « classique » (blanche) ainsi qu’une version X (noire), un peu plus puissante. Cette machine tourne ainsi sur un processeur AMD Ryzen Z2 (Extreme ou non), mais veut proposer grosso-modo la même expérience, mais avec la saveur Xbox. Ainsi, tous les jeux du catalogue sont disponibles.

Asus ROG Xbox Ally X Asus ROG Xbox Ally Écran IPS LCD, 7 pouces 1920 × 1080 px, 120 Hz, 500 nits IPS LCD, 7 pouces 1920 × 1080 px, 120 Hz, 500 nits Processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor AMD Ryzen Z2 A Processor Mémoire interne 1TB M.2 2280 SSD 512GB M.2 2280 SSD Quantité de mémoire vive 24GB LPDDR5X-8000 24GB LPDDR5X-8000 Architecture graphique RDNA 3.5 RDNA 3.5 Système d'exploitation Windows 11 avec surcouche Xbox Windows 11 avec surcouche Xbox Batterie 80 Wh 60 Wh Dimensions 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 290.8 x 121.5 x 50.7 mm Poids 715 grammes 670 grammes

Une prise en main très agréable

Pour cette nouvelle Ally, Asus a revu en profondeur la prise en main. Ainsi apparaissent de longues poignées qui épousent parfaitement la forme des paumes. Nous n’avons jamais eu à nous plaindre de la précédente version sur ce point, mais maintenant que nous avons goûté à ce design, il sera difficile de revenir en arrière. On apprécie aussi le poids bien équilibré de la machine, mais regrettons tout de même un châssis réalisé dans un plastique un peu grossier. Pour le reste, rien n'a changé, Asus a repris sa formule, et ce n'est pas pour nous déplaîre.

L’autre grosse nouveauté, c’est évidemment l’interface. Microsoft a choisi de ne pas développer une interface spéciale comme c’est le cas sur les consoles. En lieu et place, nous avons Windows avec une surcouche qui reprend l'esthétique de l'application PC, mais qui se lance automatiquement au démarrage. Au contraire de l’ancienne interface, celle-ci se montre plus fluide, mieux pensée et moins « bricolée ». Par exemple, pas de retour impromptu sur le bureau, et la possibilité de fermer ses jeux avec un bouton (ce qui n’était pas le cas avant). Pourquoi avoir gardé Windows ? Pour ne pas fermer l’écosystème, selon le constructeur, et ainsi permettre aux joueurs de télécharger des boutiques tierces, comme Steam ou Epic Games Store.

Niveau puissance, nous avons pu jouer à plusieurs jeux, comme Forza Horizon 5, Clair Obscur ou encore Gears of War Reloaded. Tous tournent à 60 fps en 1080p, avec les graphismes en « high ». La promesse du jeu mobile est donc tenue. Reste à voir ce qu’il en sera niveau autonomie.

Pas de prix pour le moment, mais Asus a tout de même annoncé que la ROG Xbox Ally sortira le 16 octobre 2025. Evidemment, nous la testerons le moment venu.