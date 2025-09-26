Amazon va payer 2,5 milliards de dollars pour avoir manipulé ses abonnés

Après deux ans de procédures, Amazon choisit de passer à la caisse et verser 2,5 milliards de dollars dans une affaire qui l'accuse de pratiques manipulatrices envers ses clients.

Amazon paiera. Comme d'autres géants du Web avant elle, la firme fondée par Jeff Bezos a fait l’objet de plusieurs poursuites devant les tribunaux. Celle dont il est question ici a été lancée en 2023 par la FTC, la Federal Trade Commission américaine. L'autorité indépendante accuse alors la plateforme de recourir à des pratiques jugées manipulatrices. Le but ? Inciter les clients à s'abonner au service Amazon Prime alors qu'ils effectuaient un simple achat sans rapport. Rappelons qu'au pays de l'Oncle Sam, cela coûte 139 $ par an.

Au cours de l'enquête, la FTC démontre l'utilisation de ce que l'on appelle des “dark patterns”, des méthodes influençant vos comportements d'achats utilisées par beaucoup de sites de vente. Dans le cas d'Amazon, trouver les boutons pour refuser l'abonnement à Prime s'avère particulièrement difficile, tandis que le parcours pour se désabonner par la suite est fait pour être complexe. En interne, il est surnommé “Iliade“, en référence au poème d'Homère sur la longue guerre de Troie.

Amazon accepte de payer une compensation record de 2,5 milliards de dollars

Lors de l'accusation de 2023, Amazon réfute les arguments de la FTC et fait savoir que l'entreprise n'a rien a se reprocher. Deux ans plus tard, le discours a bien changé. Amazon accepte de payer 2,5 milliards de dollars pour mettre fin à la procédure judiciaire, soit plus de 2,1 milliards d'euros.

Dans le détail, 1 milliard reviendra au Trésor américain et les 1,5 milliard restant serviront à indemniser les abonnés. On ignore cependant combien de personnes en recevront une partie, de même que le montant alloué à chacune.

Il est très probable qu'à la somme s'ajoute l’obligation de revoir le parcours d'abonnement et de désabonnement à Amazon Prime lors d'un achat. Les clients américains devront cependant patienter avant d'en profiter. La justice n'en a pas terminé avec la société cela dit. Au début du mois de septembre 2025, un recours collectif était déposé contre Amazon pour publicité mensongère.

Source : France Info avec AFP