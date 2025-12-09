Le prochain Tomb Raider se dévoilera lors des Game Awards 2025, la franchise revient en forme

Après quelques jours de rumeur, Geoff Keighley a officialisé la chose : le prochain jeu Tomb Raider aura bien droit à son trailer lors des Game Awards 2025. D'après le présentateur, il ne faudra absolument pas rater ce dernier. L'occasion d'enfin annoncer la série avec ?

Difficile de nier que la série Tomb Raider traverse actuellement une période difficile. Le dernier jeu original de la série, Shadow of the Tomb Raider, remonte à 2018, tandis que la fameuse série Amazon semble avoir bien du mal à arriver au bout de sa production. Pourtant, Crystal Dynamics, le studio à l'origine de la dernière trilogie de jeux, avait laissé entendre qu'un nouvel épisode était en développement. Mais depuis, plus vraiment de nouvelles.

On commence à connaître Geoff Keighley. Évidemment, une telle situation est l'occasion parfaite de faire la promotion de sa cérémonie de remise de prix, les Game Awards. À l'approche de la date fatidique, le présentateur intensifie sa communication, notamment avec cette fameuse porte au milieu du désert dont on ne sait toujours pas ce qu'elle est censée teaser. Vous l'aurez compris, cette dernière ne sera pas la seule attraction de la soirée, puisque le prochain Tomb Raider sera également de la partie.

Le prochain jeu Tomb Raider aura droit à son trailer lors des Game Awards

“Soyez au rendez-vous jeudi soir pour un aperçu du futur de l'une des franchises les plus iconiques du jeu vidéo : Tomb Raider. Vous ne voulez pas rater celui-là.” Voilà donc comment Geoff Keighley a annoncé la nouvelle. Si ce dernier a une fâcheuse tendance à l'hyperbole en ce qui concerne les trailers diffusés lors des Game Awards, nul doute que les fans de la saga attendent ce moment avec impatience. La dernière trilogie ayant reçu un certain succès d'estime, la prochaine itération est aujourd'hui attendue de pied ferme.

Cette annonce laisse également espérer un premier aperçu pour la série Tomb Raider, produite par Amazon. Après des années de préparation difficile, cette dernière semble enfin sur la bonne voie, puisque l'on sait désormais qui incarnera Lara Croft à l'écran. Les Game Wards ayant pris l'habitude de promouvoir des séries, films et autres contenus dérivés du jeu vidéo, il n'est pas impossible qu'Amazon profite de la cérémonie pour nous livrer un premier aperçu.