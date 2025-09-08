Life Is Strange va avoir droit à sa série télé sur Prime Video, préparez les mouchoirs

On se doutait qu'elle finirait par arriver mais c'est désormais officiel : Prime Video va produire une série basée sur Life is Strange. Une énième adaptation d'un jeu vidéo qui vient s'ajouter au catalogue déjà bien fourni dans cette catégorie de la plateforme de streaming.

Au cas où ne ça ne serait pas clair, Amazon en rajoute une couche. Depuis quelques années, la firme ne cache plus sa nouvelle stratégie en matière de production de série pour sa plateforme Prime Video : all in sur les adaptations de jeu vidéo. La série Fallout a été un immense succès, tandis que du côté de HBO, l'adaptation de The Last of Us n'a de cesse de s'attirer les louanges de la critique. Si bien qu'Amazon s'est mis en tête de multiplier les projets similaires.

À l'heure, on compte pas moins de cinq projets d'adaptation de jeu vidéo pour le petit écran chez Prime Video. Celle qui a fait couler le plus d'encre est sans doute Tomb Raider, avec la géniale Phoebe Waller-Bridge aux commandes et qui vient de trouver son actrice principale. Du côté de celle dont on a encore peu d'informations mais qui sont bel et bien confirmé, il y a aussi God of War, Mass Effect et Warhammer 40K. Il en manque une ? C'est parce qu'une dernière vient de se rajouter à la liste.

Amazon Prime Video va produire une adaptation du jeu Life is Strange

C'est Variety qui a finalement lâché l'information ce week-end, même si l'on s'en doutait un peu. Prime Video travailler en effet sur une adaptation en série du premier Life is Strange, jeu culte (et français) de 2015. La trame scénaristique devrait ainsi suivre celle du jeu. On y retrouvera Max, une adolescente arrivant à l'université qui découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps. En parallèle, la petite ville où elle étudie est chamboulée par un drame qui aurait pu être évité…

Reste à savoir comment la mécanique centrale du jeu et faisant son sel, à savoir les choix effectués par Max, seront intégrés dans la série – impossible, en théorie, de rewind son épisode pour choisir une autre fin. Un détail qui permet de se rassurer néanmoins, le showrunner n'est autre que Charlie Covell, derrière le génial teenage drama The End of the F*** World. On a hâte d'en savoir plus.

Source : Variety