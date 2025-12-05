Harry Potter et Game of Thrones bientôt sur Netflix : le rachat de Warner Bros n’est plus qu’une question de temps

Netflix vient de passer la première étape dans ce qui s’annonce déjà comme l’un des plus gros rachats de l’histoire des médias. Warner Bros a annoncé avoir sélectionné la plateforme de streaming pour débuter des négociations plus poussées. Sauf coup de théâtre, des licences iconiques comme Harry Potter ne devraient pas tarder à arriver sur le service de SVOD.

Il y a quelques mois, nous apprenions que les studios Warner Bros, qui contrôlent certaines des plus grosses licences de l’audiovisuel au monde, étaient ouverts aux propositions de rachat. Un véritable coup de tonnerre, mais dont les rebondissements qui ont suivi se sont passés dans l’ombre. Jusqu’à hier, lorsque nous avons appris que Netflix avait formulé une offre particulièrement intéressante : 30 dollars l’action, soit, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la coquette somme de 74 milliards de dollars.

Bien entendu, ce prix comprend l’intégralité des actions actuellement en circulation pour Warner Bros. Il faudra attendre les termes exacts de l’accord entre les deux entreprises pour connaître la somme exacte que Netflix devra mettre sur la table. Or, justement, cette information ne devrait pas tarder à tomber. En effet, il semblerait que cette offre ait séduit la direction de Warner Bros, qui a sélectionné le service de streaming pour démarrer de plus amples négociations.

Netflix est sur le point de racheter Warner Bros et ses licences iconiques

Si accord il y a entre les deux géants, Netflix se retrouverait donc propriétaire de HBO Max, ce qui lui permettrait déjà de supprimer un concurrent du marché, qui plus est en récupérant son catalogue particulièrement fourni (Game of Thrones, Chernobyl, True Detective, Rick et Morty…). Mais ce n’est pas tout. Netflix s'octroierait également les droits de tous les contenus DC Comics, ainsi que les adaptations de Harry Potter.

Il s’agirait donc d’une véritable révolution pour la plateforme de streaming, d’autant qu’il se murmure qu’Amazon et Apple s’étaient également positionnés pour tenter de racheter la Warner. Pour l’heure, impossible de prévoir quand (et si) le deal sera scellé. Mais il y a de fortes chances que la FCC, l’autorité de la concurrence américaine, y mette son grain de sel, comme cela avait été le cas pour le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.