Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max : des fiches techniques exceptionnelles, mais des prix qui vont faire mal

Les Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max s’apprêtent à débarquer en Europe, avec des caractéristiques techniques aussi ambitieuses que des prix élevés.

Après un lancement en Chine, Oppo va commercialiser ses Find X10 et Find X10 Pro Max en France à partir du 21 octobre 2026. Les pages produit sont déjà en ligne sur le site officiel, mais sans image, fiche technique ou prix pour l’instant. Mais nous avons déjà accès à bon nombre d’informations par l’intermédiaire de Dealabs Magazine, qui partage les prix (salés) et les spécificités des deux smartphones qui seront vendus en France.

L’Oppo Find X10 serait disponible chez nous dans les coloris Bleu Glacier, Gris Brume et Corail Éclatant. Le prix du modèle 12/256 Go n’est pas révélé, mais on apprend que la version 12/512 Go coûtera 1 499 euros. Ce tarif est très élevé alors qu’il ne s’agit pas du mobile le plus haut de gamme de la famille. A titre de comparaison, le Find X9 démarrait à 999 euros l’année dernière. La hausse est extrême dans un contexte d’explosion des coûts de la mémoire. Oppo a même fait le choix de ne pas sortir de Find X10 avec 16 Go de RAM en Europe, contrairement à la Chine, ce qui aurait encore fait grimper le prix.

Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max : les tarifs s’envolent

Il faudra débourser 1 799 euros pour s’offrir un Find X10 Pro Max, dans les coloris Gris Titane et Blanc Lune et une configuration unique 12/512 Go. Pour faire passer la doulourante, Oppo propose 150 euros de remise immédiate sur le Find X10 et 200 euros sur le Find X10 Pro Max en acceptant de verser immédiatement un acompte de 49 euros. Un accessoire au choix est aussi inclus avec le smartphone, entre :

Un kit de téléconvertisseur Hasselblad pour un zoom optique étendu.

Une tablette Oppo Pad 5.

Une montre connectée Oppo Watch X3.

Le Find X10 est équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,59″ (2 768 x 1 272, 120 Hz), d’une puce MediaTek Dimensity 9500 et d’un triple capteur photo (grand-angle 200 MP et f/1,6, ultra grand-angle 50 MP et téléobjectif 200 MP, 65 mm et f/2,6). Le Find X10 Ultra embarque un affichage AMOLED LTPO de 6,78″ (2 772 x 1 272, 120 Hz), un SoC MediaTek Dimensity 9600 Pro, et trois capteurs photo de 200 MP (principal f/1,5, ultra grand-angle f/2,2, téléobjectif 70 mm et f/2,1). La capacité des batteries est de 7 150 mAh, contre 8 000 mAh pour les modèles chinois.