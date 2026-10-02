Poco F8 Ultra : pour à peine plus de 500 € vous avez un smartphone avec la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 !

Comme son nom l’indique, le Poco F8 Ultra est une bête de course qui tourne avec un processeur ultra-puissant. Il profite aussi d’une grosse batterie, d’un grand écran AMOLED et d’un son Bose, entre autres. Et la bonne nouvelle du jour, c’est qu’il est actuellement en promotion à prix cassé. On vous explique tout.

Poco F8 Ultra

Depuis sa création en 2018, la marque Poco (détenue par Xiaomi) propose des modèles avec des rapports performances-prix ultra intéressants. Ce sont d’ailleurs des smartphones très appréciés des gamers qui disposent d’un petit budget.

Fort d’une fiche de caractéristiques impressionnante, le Poco F8 Ultra est sorti au prix de vente conseillé de 833 euros. Aujourd’hui, vous pouvez le trouver sur AliExpress pour un prix bien plus intéressant, à savoir 569,30 euros. Et vous pouvez en réalité vous l’offrir pour encore moins cher puisqu’avec le code promo PHD60, il passe à seulement 509,30 euros. C’est un prix vraiment très bas pour un smartphone qui tourne avec la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Poco F8 Ultra : puce haut de gamme et immense écran AMOLED à prix mini

Le principal point fort du Poco F8 Ultra est bien sûr son processeur puisqu’il s’agit du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pour rappel, c’est la puce qu’on retrouve sur les Samsung S26 Ultra et Z Fold8 Ultra. Associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, cette puce transforme votre smartphone en avion de chasse.

L’écran est aussi impressionnant puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED 6,9 pouces avec une définition de 2608 x 1200 pixels, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3500 nits. Et le son n’a pas été oublié puisque vous avez deux hauts-parleurs et un mini caisson de basses intégrés. Ce système 2.1 a même été conçu en collaboration avec Bose.

Pour faire des photos et vidéos, vous avez à l’arrière 3 capteurs 50 MP : grand-angle Light Fusion 950, ultra grand-angle et téléobjectif avec zoom optique 5x. Et à l’avant, on trouve un capteur 32 MP pour les selfies et les appels en visio. Enfin, le Poco F8 Ultra comprend une grosse batterie de 6500 mAh et supporte la recharge rapide 100 W en filaire et jusqu’à 50 W sans fil.


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