Samsung va lancer son propre Googlebook, voici les premières infos sur ce PC

Nous avons à disposition plusieurs caractéristiques techniques du Googlebook de Samsung, qui devrait bientôt être officialisé.

googlebook
Crédit : Phonandroid

En septembre, Google a profité du Snapdragon Summit pour présenter plus en profondeur ses Googlebook, une nouvelle génération de PC portables associant Android, Chrome et Gemini succédant aux Chromebook. Dans un premier temps, seuls cinq constructeurs ont été annoncés comme allant lancer des modèles de Googlebook : Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Il n’était alors pas question d’un Googlebook conçu par Samsung, mais un tel appareil est pourtant bel et bien en préparation.

Son développement semble même particulièrement bien avancé, puisque ce PC portable a fait une apparition remarquée dans la base de données de l’outil de benchmark Geekbench. On y apprend que la machine est propulsée par une puce Snapdragon X Elite embarquant un CPU à 12 cœurs et un GPU Adreno X1-85. Il compte aussi sur la présence de 16 Go de RAM. L’ordinateur obtient un score de 2 513 points au test de performance monocœur et de 15 214 points au test multicœur.

Un Googlebook estampillé Samsung arrive bientôt

Il est précisé que l’appareil tourne sous Android 17, et non Windows ou même ChromeOS. Cela ne peut signifier qu’une chose : il s’agit du premier PC portable de Samsung sous Googlebook OS. Il y a six mois, nous apprenions que Samsung avait pour objectif de lancer des PC portables sous Android, avec la même surcouche One UI que pour ses smartphones. A cette époque, Google n’avait pas encore officialisé le projet Googlebook. L’existence de ces appareils se confirme avec ces nouvelles informations à disposition.

Il était question de trois modèles : un d’entrée de gamme, un de milieu de gamme et un de haut de gamme. On ne sait pas duquel il s’agit ici et si les plans de l’entreprise ont évolué depuis. Il n’est pas clair non plus si l’appelation de Galaxy Book sera conservée. Les PC portables de Samsung sous Windows et ChromeOS portent ce nom. Mais avec Googlebook et Googlebook OS, cela pourrait faire un peu trop de “book” et confondre les utilisateurs.

Samsung n’a pas encore communiqué sur ce produit, dont la date de sortie est incertaine.


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