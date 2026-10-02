Shark PowerDetect à -65% : l’aspirateur robot avec vidage automatique est bradé, c’est le bon moment pour vous équiper

Vous cherchez un séparateur robot efficace, mais à petit prix ? Alors qu’ils sont généralement hors de prix, les modèles puissants et endurants deviennent accessibles grâce aux promotions. C’est le cas du Shark PowerDetect qui passe de 499,99 € à 179,99 € seulement. C’est une affaire !

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Passer l’aspirateur est une corvée chronophage dont on se passerait bien. Heureusement, il existe des aspirateurs robots capables de nettoyer efficacement vos sols, vous permettant ainsi d’économiser votre précieux temps.

Le Shark PowerDetect est un modèle puissant qui utilise les dernières avancées technologiques pour vous offrir un résultat optimale. Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 499,99 €, vous pouvez actuellement l’acheter à 179,99 € seulement. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de rapidement fondre !

Quelles sont les caractéristiques du Shark PowerDetect ?

Le Shark PowerDetect est un aspirateur robot intelligent. En effet, il est capable de détecter le type de sol et le niveau de saleté pour effectuer un nettoyage adapté à vos besoins. Grâce à la technologie Dirt Detect, l’aspirateur robot détecte les zones les plus sales et effectue des passages en huit pour aspirer efficacement les saletés. Avec la technologie EdgeDetect, les poussières coincées dans les bords et les coins sont délogées pour une propreté optimale. Et quant à elle, la technologie FloorDetect optimise les performances.

Le Shark PowerDetect est par ailleurs doté de la technologie NeverStuck, ce qui lui évite de rester bloqué. Il se soulève ou s’abaisse pour franchir les obstacles. Pour vous féliciter l’entretien, ce modèle est aussi équipé d’une capacité d’auto-vidage. Il est en effet fourni avec une base qui permet de stocker automatiquement jusqu’à 60 jours de saletés.

Enfin, ces capteurs 3D et sa navigation LiDAR à 360° vous offre une cartographie précise pour n’oublier aucune zone. Vous pouvez le contrôler avec l’application SharkClean, Amazon Alexa ou Google Assistant.