Shark PowerDetect à -65% : l’aspirateur robot avec vidage automatique est bradé, c’est le bon moment pour vous équiper

Vous cherchez un séparateur robot efficace, mais à petit prix ? Alors qu’ils sont généralement hors de prix, les modèles puissants et endurants deviennent accessibles grâce aux promotions. C’est le cas du Shark PowerDetect qui passe de 499,99 € à 179,99 € seulement. C’est une affaire !

shark powerdetect

Passer l’aspirateur est une corvée chronophage dont on se passerait bien. Heureusement, il existe des aspirateurs robots capables de nettoyer efficacement vos sols, vous permettant ainsi d’économiser votre précieux temps.

Le Shark PowerDetect est un modèle puissant qui utilise les dernières avancées technologiques pour vous offrir un résultat optimale. Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 499,99 €, vous pouvez actuellement l’acheter à 179,99 € seulement. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de rapidement fondre !

Quelles sont les caractéristiques du Shark PowerDetect ?

Le Shark PowerDetect est un aspirateur robot intelligent. En effet, il est capable de détecter le type de sol et le niveau de saleté pour effectuer un nettoyage adapté à vos besoins. Grâce à la technologie Dirt Detect, l’aspirateur robot détecte les zones les plus sales et effectue des passages en huit pour aspirer efficacement les saletés. Avec la technologie EdgeDetect, les poussières coincées dans les bords et les coins sont délogées pour une propreté optimale. Et quant à elle, la technologie FloorDetect optimise les performances.

Le Shark PowerDetect est par ailleurs doté de la technologie NeverStuck, ce qui lui évite de rester bloqué. Il se soulève ou s’abaisse pour franchir les obstacles. Pour vous féliciter l’entretien, ce modèle est aussi équipé d’une capacité d’auto-vidage. Il est en effet fourni avec une base qui permet de stocker automatiquement jusqu’à 60 jours de saletés.

Enfin, ces capteurs 3D et sa navigation LiDAR à 360° vous offre une cartographie précise pour n’oublier aucune zone. Vous pouvez le contrôler avec l’application SharkClean, Amazon Alexa ou Google Assistant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Chrome sur Android : Google ajoute une barrière avant le remplissage automatique

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur Chrome fonctionnant sous Android. Celle-ci exige une vérification biométrique avant tout remplissage automatique des mots de passe. Le…

Google lance cette application IA sur Android, mais elle ne sert quasiment à rien

Google vient de déployer une application particulièrement efficace basée sur l’intelligence artificielle. Mais, pourtant disponible sur le Play Store, celle-ci n’est quasiment pas accessible pour les utilisateurs Android… Les utilisateurs…

Windows 11 : cette mise à jour va enfin corriger plusieurs problèmes gênants

Les participants au programme Insiders de Windows 11 peuvent d’ores et déjà profiter de nouveaux builds plus que bienvenus. Ces derniers améliorent, entre autres, certains temps de chargement, tout en…

Ray-Ban Meta : la polémique sur la vie privée pousse ce géant à faire marche arrière

Dans certains pays européens, les lunettes connectées ne sont pas les bienvenues. En effet, un distributeur refuse purement et simplement de revendre les Ray-Ban de Meta. Après les smartphones pliables…

Windows 11 : vos jeux vont enfin se charger plus vite grâce à cette nouveauté

Les joueurs PC les plus exigeants vont être aux anges. En effet, Microsoft optimise son dernier système d’exploitation, Windows 11, dans le but de réduire les temps de chargement et…

Cette tablette Honor tombe à 85 € : écran de 11 pouces, 128 Go de stockage et puce Snapdragon à bord

La Honor Pad X8a a tout pour séduire ceux qui cherchent une tablette pas chère. Sa fiche technique est loin d’être décevante pour son prix. En ce moment, elle est…

GTA 6 va repousser toutes les limites, le classement PEGI 18+ ne laisse aucun doute

Comme tout bon opus de la saga Grand Theft Auto, le prochain titre de Rockstar devrait faire la part belle aux excès en tout genre. Le classement PEGI 18+ de…

AliExpress fait chuter ses prix pendant une semaine : voici les meilleures offres à saisir

Une nouvelle campagne Local Day d’AliExpress a commencé le 1er octobre 2026. Pendant une semaine, des codes promo sont disponibles, et permettent de réduire le prix de nombreux produits appartenant…

Google Pixel 10a : ce code promo fait tomber son prix à moins de 370 € (-33%)

Le Pixel 10a devient bien plus accessible grâce à une double promo. Le smartphone de Google revient à 368 € au lieu de 549 €. Voir l’offre sur le Pixel…

Plus de 286 € de réduction sur le Ryzen 7 7800X3D (-56%) grâce à deux remises cumulables

Le Ryzen 7 7800X3D passe à moins de 225 €. Le prix du processeur AMD est en baisse de près de 300 €. C’est le bon moment pour l’acheter si…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.