Samsung a augmenté le prix du Galaxy S26 Ultra, mais voici comment le payer encore moins cher qu’à son lancement

Le prix du Galaxy S26 Ultra n’est plus le même qu’à son lancement il y a quelques mois. Il a augmenté début octobre en France, mais il est encore possible de l’acheter même moins cher qu’à sa sortie grâce à un code promo valable sur le site officiel de la marque jusqu’au 4 octobre 2026. 

Galaxy S26 Ultra

Vous aviez prévu de vous offrir le Galaxy S26 Ultra ? Samsung vient tout juste d’augmenter le prix de toute la gamme, ce qui pourrait vous refroidir, mais dans le même temps, la marque propose une promotion sur son site officiel qui offre 270 € de réduction via le code promo S26SERIES. Ce dernier fait passer le montant à payer de 1 569 € à 1 299 € pour la version 256 Go. Le code est aussi valable sur les autres capacités de stockage, jusqu’au 4 octobre 2026.

À son lancement, le Galaxy S26 Ultra 256 Go coûtait 1 469 €. C’est dire que même en considérant le prix avant l’augmentation, vous économisez encore 170 € sur le smartphone. Et ce n’est pas tout : comme d’habitude chez Samsung, une offre de reprise d’un ancien smartphone vous permet de faire baisser encore plus le prix au panier. Le Galaxy S26 Ultra pourrait vous coûter au final bien moins de 1 000 € en fonction de la valeur de reprise.

La marque vous offre aussi une coque en silicone magnétique noire, qui s’ajoute automatiquement au panier. Vous pourrez donc protéger le téléphone dès sa réception.

Galaxy S26 Ultra : un grand écran qui sait se faire discret

Il vous arrive de sentir des regards indiscret se poser sur votre téléphone ? Samsung apporte une réponse assez pratique avec le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra. Cette fonction rend l’écran illisible lorsqu’on le regarde de côté. Vous pouvez l’activer pour l’ensemble de l’affichage ou seulement pour certaines applications et notifications.

Le smartphone dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces offre une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. C’est un grand écran sur lequel vous pouvez également prendre des notes grâce au S Pen emblématique de la gamme.

Le Galaxy S26 Ultra est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, accompagné ici de 12 Go de RAM. Vous n’aurez aucun souci pour faire tourner des jeux exigeants et le smartphone encaisse du multitâche intensif sans trembler.

La photo reste aussi l’un des terrains privilégiés du S26 Ultra. Le capteur principal de 200 MP, avec son ouverture f/1,4, est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP et de deux téléobjectifs. Ces derniers proposent des zooms optiques 3x et 5x : vous avez donc plusieurs possibilités pour cadrer un sujet éloigné.

Enfin, le Galaxy S26 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh qui offre une autonomie de deux jours et est compatible avec la charge rapide à 60 W. Lors de notre test du smartphone, il a atteint 100% de charge en  47 minutes avec le chargeur adapté.


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