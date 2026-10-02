Comment Samsung va supprimer les reflets sur les photos de ses smartphones

Samsung serait en train de développer une technologie de traitement d’image basé sur l’IA pour supprimer les reflets sur les photos de ses smartphones.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Les smartphones haut de gamme sont capables de capturer des clichés de très bonne facture depuis bien des années désormais, mais continuent de souffrir de certaisn défauts récurrents. Ils souffrent encore (même si de moins en moins) quand les conditions lumineuses sont faibles par exemple. La gestion du contre-jour est également largement perfectible. Et les effets de reflet (connus sous le nom de lens flare en anglais) viennent régulièrement gâcher nos photos.

Samsung aurait finalement trouvé une solution pour ce dernier point. “Les appareils Galaxy présentent encore quelques reflets de lentille, mais Samsung teste actuellement un logiciel prototype avec traitement par IA pour y remédier. Les résultats sont d’une propreté hallucinante — le flare est presque totalement supprimé”, explique le leaker Kro. On peut donc espérer voir arriver prochainement des améliorations sur ce point.

Samsung mise sur une approche logicielle plutôt que matérielle

Reste à savoir quand. L’insider ne partage pas cette information. On peut penser que Samsung conserve une telle fonctionnalité pour ses nouveaux produits, la gamme des Galaxy S27 attendue en février prochain notamment. Mais puisqu’il s’agit d’une fonction logicielle alimentée par IA, on peut aussi espérer qu’une mise à jour soit déployée sur les anciens modèles, au moins les smartphones premium de la famille Galaxy S et les mobiles pliables.

On sait que Samsung est souvent réticent à modifier le matériel photo de ses smartphones, par souci d’économies. Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise ait plutôt chercher une option logicielle afin de se débarrasser des reflets sur les clichés. D’autres constructeurs ont exploré d’autres pistes. On peut citer Vivo et Sony, qui se sont associés avec Zeiss pour intégrer le revêtement multicouches de l’expert optique aux lentilles de leurs smartphones. Cette technologie permet d’allier une transmission maximale de la lumière à une faible sensibilité aux reflets.

Le Galaxy S27 Ultra devrait être équipé d’un capteur grand-angle et d’un unique téléobjectif périscopique 5x, des changements qui devraient bouleverser l’expérience. On espère que le traitement logiciel anti-reflet sera prêt pour sa sortie.


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