Nothing Phone (3) : plus de 400 € de réduction sur l’excellent smartphone au design unique, vite !

En vente à 849 € sur le site officiel de la marque, le puissant Nothing Phone (3) est à prix sacrifié sur AliExpress à l’occasion du Local Day. Grâce à un code promo, vous pourrez vous l’offrir à prix cassé. C’est le moment de vous faire plaisir avec l’un des smartphones les plus appréciés.

Nothing Phone 3

Fondée en 2020, Nothing est aujourd’hui une marque reconnue qui propose une large gamme de smartphones, écouteurs et casques audio avec des excellents rapports qualité-prix. Elle a tout de suite marqué les fans de produits high-tech en créant notamment des designs originaux et réussis. Le Nothing Phone (3) est un smartphone haut de gamme qui a été lancé à 849 euros.

En ce moment sur AliExpress, il est proposé à 499 euros et si vous ajoutez le code promo PHD60, il passe à seulement 439 euros. Cela représente donc une baisse de prix assez incroyable de 410 euros sur un modèle qui offre des caractéristiques premium. Et vous n’aurez rien à payer de plus puisque la livraison est gratuite. Cerise sur le gâteau, le Nothing Phone (3) est expédié depuis la France. Vous l’aurez donc entre vos mains très rapidement.

Pourquoi choisir le Nothing Phone (3) ?

Le Nothing Phone (3) offre un design unique avec sa coque arrière transparente associée à l’interface Glyph Matrix de 489 micro-LED. Vous pourrez ainsi voir sur le dos de votre appareil quand vous avez un appel, un message ou une autre notification. C’est très pratique notamment quand on veut rester productif en ne laissant pas l’écran de notre smartphone sous le nez à longueur de journée.

Derrière ce look très réussi, on trouve la puissante puce huit cœurs Snapdragon 8S Gen 4 associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est une configuration premium performante qui fera tourner sans aucun souci toutes les applications gourmandes en ressources, même en multitâche.

Pour l’écran, on profite d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2800 x 1260 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits. Résultat : un rendu net, fluide, bien contrasté et visible même en plein soleil.

Finissons par la partie photo qui comprend trois capteurs de 50 MP : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec un zoom optique 3x. Sur la face avant, on trouve un capteur selfie de 50 MP. 4 capteurs de 50 MP, c’est rarement vu sur un smartphone !


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