Amazon lance trois nouveaux Kindle avec un tout nouveau design… et une hausse de prix

De nouveaux modèles de Kindle, Kindle Paperwhite et Kindle Colorsoft arrivent en France. Ils bénéficient d’un nouveau design et de performances améliorées. Mais en contrepartie, Amazon augmente le prix de ses liseuses.

Amazon annonce le renouvellement de sa gamme de liseuses Kindle. Les nouveaux modèles sont déjà disponibles à la vente ou en précommande en France. On nous promet un design optimisé, de meilleures performances et une qualité d’affichage supérieure. L’entreprise annonce pour les Kindle, Kindle Paperwhite et Kindle Colorsoft de 2026 “une nouvelle structure d’écran inversée”, présentée comme une première mondiale. Concrètement, chaque appareil est désormais doté d’un écran affleurant, sans bordure surélevée qui viendrait interrompre la lecture. Cet affichage continu bord à bord constitue le principal argument de vente de cette génération, mais pas l’unique.

Le Kindle se décline dans une version en aluminium

Prenons le Kindle 6 pouces standard par exemple. La liseuse gagne en compacité et en légèreté pour faciliter sa prise en main et son transport. L’utilisateur profite aussi d’un nouveau design épuré et sans jointures, ainsi qu’une impression couleur bord à bord. “Ce design a nécessité une refonte complète de l’assemblage et de la liaison de l’écran, du rétroéclairage et des couches tactiles”, explique Amazon.

Les performances ne sont pas en reste, puisque la firme met en avant une ouverture des livres 30 % plus rapide que sur le modèle précédent. Elle embarque 16 Go de stockage et offre jusqu’à 6 semaines d’autonomie.

La nouvelle génération de Kindle se décline dans les coloris coloris Violet Ube et Graphite. La liseuse est vendue au prix de 174,99 euros sans publicités et de 154,99 euros avec publicités. Il existe aussi une version premium avec un dos en aluminium et finition mate, qui double également le stockage à 32 Go. Celle-ci est disponible dans les coloris Bleu Alpin et Vert d’eau pour 194,99 euros sans publicités (il n’y pas d’option avec publicité pour ce modèle). Le Kindle avec ou sans aluminium est déjà commercialisé par Amazon.

Avec le Kindle Paperwhite, tenir un livre n’a jamais été aussi léger

Le Kindle Paperwhite 2026 promet toujours une expérience plus proche d’un véritable livre, grâce à un éclairage chaud réglable qui imite la couleur du papier et améliore le confort de lecture. Elle est plus fine et plus légère que les modèles précédents, étanche, et sa batterie est capable de fournir jusqu’à 12 semaines d’autonomie sur une seule charge.

La taille de l’écran OFT (oxyde à couches minces transistorisées) a été augmentée, et l’affichage bénéficie d’un contraste plus puissant. Amazon annonce “des noirs profonds, un texte net et des images éclatantes, que vous lisiez en plein soleil ou sous la couette la nuit”.

Le Kindle Paperwhite avec 16 Go de stockage est proposé en Graphite ou Vert d’Eau à 229,99 euros sans publicités et à 209,99 euros avec publicités. La liseuse existe aussi dans une édition Signature qui ajoute un boîtier arrière en aluminium, un stockage de 32 Go, un éclairage à réglage automatique, un chargeur à broche pogo et la possibilité de tourner les pages en tapotant deux fois sur l’écran. Elle est disponible dans les mêmes coloris, à 259,99 euros sans publicités (il n’y pas d’option avec publicité pour ce modèle). Les précommandes sqont ouvertes pour une sortie le 11 novembre 2026.

Kindle Colorsoft, la colorimétrie sur tablette passe un cap

Amazon soigne aussi sa liseuse la plus haut de gamme, le Kindle Colorsoft. Son écran est conçu pour rendre des couleurs naturelles et sans reflets agressifs pour des BD, romans graphiques ou magazines. La qualité d’affichage est encore améliorée sur ce modèle de 2026, avec des optimisations pour la reproduction des couleurs et la luminosité. Un revêtement optique ultra-fin est intégré sur la dalle pour une meilleure netteté.

La version de base avec 16 Go de stockage du Kindle Colorsoft est à 299,99 euros et uniquement dans le coloris Graphite. Le modèle Signature à 32 Go de stockage (avec un éclairage frontal à réglage automatique, la possibilité de tourner les pages par double tapotement et un chargeur à broche pogo) ajoute le coloris Figue et est vendu 329,99 euros. Il n’y a pas de publicité affichée sur Kindle Colorsoft, quelle que soit l’option choisie. Les précommandes ont été lancées pour une sortie le 11 novembre 2026.

Amazon a aussi présenté de nouveaux accessoires : une télécommande Bluetooth compacte pour tourner les pages à distance, une couverture magnétique à boutons physiques pour tourner les pages, une station de charge et des étuis en tissu tricoté, en cuir végétal et en cuir grainé.