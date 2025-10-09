La prochaine Xbox serait bien plus puissante que la PS6 (et oui, elle existe)

Une nouvelle console de salon Xbox serait toujours dans les tuyaux, et elle devrait délivrer bien plus de puissance que la PS6. Mais elle serait aussi plus chère.

Les rumeurs vont bon train en ce moment en ce qui concerne Xbox. Après l'annonce de la très forte hausse de prix du Game Pass Ultimate, de nombreux rapports concernant un abandon du marché des consoles et une conversion en simple éditeur tiers ont commencé à émerger. Mais Xbox, qui a conclu un partenariat avec AMD sur 10 ans pour la conception de puces propulsant de futurs appareils, serait toujours bien dans la course et devrait sortir une console de salon pour la prochaine génération.

La chaîne YouTube Moore's Law is Dead, spécialisée dans les processeurs, les cartes graphiques et les consoles, partage de nouvelles informations sur la future Xbox, qui devrait sortir en 2027. L'APU AMD qui sera embarqué, nom de code Magnus, disposerait d'une surface de 408 mm². On estime celle de l'APU, AMD également, de la PS6, nom de code Orion, à 280 mm². Si ces données sont exactes, la puce de la Xbox sera 46 % plus grande que celle de la PS6.

Une Xbox Magnus plus puissante et plus chère que la PS6 ?

La taille ne fait pas tout, mais elle permet tout de même d'intégrer plus de composants et de mieux maitriser la production de chaleur, ce qui ne serait pas du luxe étant donné la puissance que devrait dégager la console. Elle est en effet attendue avec onze cœurs CPU Zen 6, un GPU RDNA 5 doté de 68 unités de calcul, le tout pour une dissipation énergétique qui serait comprise entre 250 et 350 watts. Pour la PS6, on aurait neuf cœurs CPU Zen 6, un GPU RDNA 5 avec 52 unités de calcul, sans doute à des fréquences d'horloge inférieures à celles de la Xbox, pour une dissipation énergétique limitée à 150 watts environ.

La différence est éloquente. La Xbox Magnus et la PS6 ne devraient pas combattre dans la même division. Pour Sony, l'objectif sera de maîtriser les coûts de sa PS6 pour installer un vaste parc de sa nouvelle console, après une PS5 Pro dont le prix en a refroidi plus d'un. La PS6 devrait aussi conserver un format relativement compact, propre aux consoles de salon.

De son côté, Microsoft pivoterait de stratégie. On peut supposer que la prochaine Xbox sera plus imposante et il se murmure qu'elle serait capable de faire tourner nativement les jeux PC, comme la console portable Asus ROG Xbox Ally. Il s'agirait donc plus d'un PC qui reprend certaines caractéristiques d'une console. Son tarif devrait être bien plus élevé que celui de la PS6.