La PS5 ne démarre plus, Apple lâcherait le Lightning, Disney+ et les adultes, le récap de la semaine

Le plus gros bug à date de la PS5 la fait s’éteindre aussitôt après sa mise sous tension, Disney+ pourrait intégrer du contenu Rated R sur sa plateforme, l’iPhone 13 n’aura peut-être pas de port Lightning… Bienvenue dans le récap de la semaine !

Entre la pénurie soudaine et les nombreux bugs signalés, l’actu est très chargée pour la PS5 depuis sa sortie. Entre ce client de la FNAC qui porte plainte, frustré de ne pas avoir pu retirer sa commande, et un bug incroyable qui l'empêche carrément de s’allumer, la console continue de faire beaucoup parler d’elle une semaine après son lancement. Les choses bougent également du côté des constructeurs de smartphones : Huawei s’apprête à dire adieu aux processeurs Kirin à cause de l'embargo américain, tandis qu’Apple pourrait entamer la transition vers la recharge Magsafe unique. Pendant ce temps, Disney+ réfléchirait à intégrer des contenus pour adultes sur sa plateforme.

Il n’a pas pu retirer sa PS5, il porte plainte contre la FNAC

« Je n’ai commis aucune faute et je me trouve sanctionné ». La déception est grande pour Joris, Toulousain de 28 ans, lorsqu’on lui annonce au guichet de la FNAC qu’il ne pourra pas repartir avec sa PS5 comme prévu. En effet, les employés lui expliquent qu’il fait partie des cinq malchanceux dont la console a tout simplement disparu des stocks du magasin. Qu’à cela ne tienne, Joris décide de se rapprocher de son avocat pour tirer cette affaire au clair, qui lui conseille d’envoyer une mise en demeure au groupe français. En réponse, la FNAC a déclaré que, « avant sa venue en magasin, le client a été informé par mail de la non-disponibilité du produit et a reçu un chèque cadeau de 50 € en compensation de la gêne occasionnée. Néanmoins, le client s’est rendu en magasin et les équipes du magasin n’ont pu remettre le produit. » Le groupe affirme que Joris recevra sa PS5 début décembre. En effet, Sony a annoncé que du stock sera disponible avant Noël.

Des PS5 s’éteignent aussitôt après la mise sous tension

Cette semaine, de nombreux bugs de la PS5 ont été rapportés par les utilisateurs du monde entier. Le plus important est sans doute celui qui empêche tout bonnement la console de s’allumer. Pire encore : aucune solution n’existe à l’heure actuelle. En effet, si les autres problèmes rencontrés, comme les disques qui tournent quand on n’y joue pas ou encore Spider-Man Morales qui se désinstalle automatiquement, se règlent généralement grâce à une mise à jour sur firmware, il s’agit là d’un problème plus complexe qui nécessite un retour de la console chez le constructeur. Sony, n’ayant pas encore trouvé la source du dysfonctionnement, promet de renvoyer une PS5 sous 3 jours aux joueurs concernés. Au total, ils seraient plusieurs dizaines dans ce cas.

Un trailer annonce l’arrivée de contenus pour adultes sur Disney+

Kingsman, Deadpool, Logan… Tous ces films pourraient débarquer sur Disney+ dès avril 2021. Un trailer ayant fuité sur Reddit montre des extraits de plusieurs films et séries appartenant au géant du divertissement, mais n’étant pas encore présents sur la plateforme. En cause, leur notation « Rated R« , pas vraiment en adéquation avec la ligne éditoriale familiale du service de streaming. Il semblerait néanmoins que cela s’apprête à changer, avec l’arrivée de la catégorie « Disney18+ » annoncée dans la bande-annonce. Grâce à cette dernière, Disney+ pourrait attirer une nouvelle vague d’utilisateurs, alors qu’elle compte déjà 73 millions d’abonnés un an après son lancement. On retrouve également dans ce trailer des séries ABC comme Modern Family ou Good Doctor aux côtés des grands blockbusters. Enfin, le prochain Black Widow, dont la diffusion a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, serait disponible dès le 26 avril en accès premium, à l’instar de Mulan à sa sortie aux États-Unis.

Le Huawei P50 est voué à enterrer le processeur Kirin

L'embargo des États-Unis n’a pas encore eu raison de Huawei. Le P50, son prochain smartphone, est prévu pour l’année prochaine. Jusqu’à maintenant, le constructeur chinois travaillait aux côtés de TSMC, la société productrice de ses processeurs Kirin. Cependant, cette dernière a succombé à la pression du gouvernement américain et a rompu le partenariat. Huawei devra donc se contenter de ses stocks restants, en théorie assez fournis pour équiper ses prochains flagships. Il s’agira donc du dernier smartphone de la firme propulsé par ce processeur. Les États-Unis ayant autorisé Qualcomm à vendre des puces au groupe chinois, celui-ci se repliera probablement sur cette solution de secours. Selon certaines informations, le Huawei P50 sera également équipé d’un écran OLED.

L’iPhone 13 n’aura probablement pas de port Lightning

Présents sur tous les smartphones Apple depuis l’iPhone 5, le port Lightning pourrait bien disparaître dès l’année prochaine. À la place, Apple miserait tout sur la technologie de recharge sans fil MagSafe, apparue avec les iPhones 12. L’information vient du leaker renommé Jon Presser, qui avait déjà annoncé la fin du Lightning en mai dernier. Selon lui, un des quatre iPhones 13 à venir sera compatible uniquement avec Magsafe, qui permet une recharge 2x plus rapide. Si l’annonce colle plutôt bien avec les ambitions affichées d’Apple, il convient néanmoins de la prendre avec du recul. Jon Presser s’est en effet trompé à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Nos tests de la semaine

Le meilleur smartphone Apple à date et la dernière montre connectée Huawei sont passés entre les mains de nos testeurs cette semaine. Avec l’iPhone 12 Pro Max, la filme de Cupertino a probablement sorti le meilleur iPhone pour la photo et la vidéo. À nouveau, le téléphone se distingue par son design impeccable, tandis que ses performances et son autonomie sont plus que satisfaisantes. Cependant, la marque a peut-être vu trop grand en ce qui concerne la taille du téléphone, impossible à utiliser à une seule main. De plus, au prix de (tout de même) 1259€, 1379€ ou 1609€ selon la capacité de stockage, on regrette l’absence de chargeur rapide, d’ailleurs pas si rapide que ça, dans la boîte. Quant à Huawei, la firme s’en sort plutôt bien avec sa Watch GT 2 Pro dont l’autonomie remarquable et l’écran AMOLED subliment les performances. Outre l’absence de store pour ses applications, la montre perd surtout des points à cause des limitations de son système d’exploitation. Elle est disponible au prix de 299€.